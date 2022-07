SNSD quá sexy khi trở lại

Nhà soạn nhạc nổi tiếng Kenzie tham gia vào quá trình sản xuất album lần này. Cô là người tạo nên loạt bản hit đình đám cho SNSD như Into The New World, Oh! và All Night. Do vậy, khán giả đặt kỳ vọng cao vào sản phẩm âm nhạc mới của nhóm.