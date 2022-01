Người dùng hiện nay dần làm quen với việc sử dụng smartphone cỡ lớn, nên smartphone sở hữu màn hình nhỏ ngày càng ít xuất hiện trên thị trường.

Theo một số tin đồn, Apple có thể nâng cấp iPhone SE trong năm nay, trang bị công nghệ 5G. Tuy nhiên, đây có thể là smartphone cỡ nhỏ hiếm hoi có khả năng thành công về doanh số. Người tiêu dùng luôn tỏ ra thích sự nhỏ gọn, nhưng dường như lại chi tiền để mua những mẫu di động có kích thước màn hình lớn.

Mặc dù sở hữu thân hình nhỏ nhắn, vừa vặn với túi quần và có thể cầm gọn trong một bàn tay nhưng các thiết bị di động cỡ nhỏ vẫn chưa đủ sức hấp dẫn. Bằng chứng là doanh số các mẫu smartphone có màn hình bé hơn 6 inch đã giảm từ 81% trong năm 2018 xuống còn dưới 10% trong năm 2021.

Tuy cũng thuộc dòng smartphone màn hình nhỏ, iPhone 12 Mini và iPhone 13 Mini lại không được yêu thích bằng iPhone SE vì giá thành cao hơn. Ảnh: LT.

Maurice Klaehne, chuyên gia phân tích của Counterpoint, cho biết việc các hãng đua nhau trang bị những viên pin lớn hơn chính là một trong những lý do chính làm giảm sức mua thiết bị màn hình nhỏ. “Kết nối 5G đòi hỏi dung lượng pin lớn, do đó thiết kế máy cũng phải thay đổi sao cho phù hợp”, ông nhận xét.

Chuyên gia còn cho rằng người dùng hiện nay sử dụng smartphone để phục vụ cho mọi nhu cầu của mình, từ làm việc, giao tiếp, giải trí đến chơi game. Khi đó, những thiết bị có pin “khủng” sẽ tiện dụng hơn.

Một lý do khác đến từ việc các hãng chỉ tung ra các sản phẩm màn hình nhỏ để tiết kiệm chi phí sản xuất và giảm giá thành, chứ không thật sự quan tâm đến nhu cầu của người dùng yêu thích điện thoại nhỏ gọn, The Next Web kết luận.

Một cuộc khảo sát của GSMArena cũng cho thấy trong vòng 2 năm gần đây, các hãng công nghệ chỉ ra mắt 87 thiết bị sở hữu màn hình nhỏ hơn 6 inch. Con số này chỉ còn 30 mẫu điện thoại cho năm 2021. Trong đó có không ít chiếc máy thuộc phân khúc cơ bản, hiếm khi được trang bị những chức năng mới và công nghệ hiện đại.

Dù thị trường smartphone màn hình nhỏ suy giảm, iPhone SE vẫn chiếm lĩnh một thị phần lớn. Navekenda Singh, Giám đốc nghiên cứu tại IDC, nhận định thành công của Apple trong thị trường này chính nhờ mức giá phải chăng.

“Với những người có nhu cầu mua iPhone thì iPhone SE là sản phẩm thích hợp nhất để bắt đầu hành trình ‘đốt tiền’ cho Apple. Giá một chiếc iPhone SE hiện nay chỉ bằng một nửa so với các mẫu điện thoại còn lại, vì thế lại càng thu hút khách hàng trẻ có túi tiền không mấy rủng rỉnh”, ông Singh cho biết.

Dòng thiết bị màn hình nhỏ đã "vắng bóng" khá lâu trên thị trường smartphone Android. Ảnh: PhoneArena.

Theo chuyên gia Maurice Klaehne, iPhone SE chiếm lĩnh 24% thị trường thiết bị di động nhỏ gọn. Trong khi đó, doanh số hai mẫu điện thoại iPhone 12 Mini và iPhone 13 Mini với mức giá nhỉnh hơn lại không mấy khả quan.

Nhiều tin đồn cho rằng Táo khuyết sẽ "khai tử" dòng iPhone Mini trong thời gian tới. Trong năm 2022, thay vì cho ra mắt iPhone 14 Mini, Apple được cho sẽ công bố mẫu iPhone 14 Max với mức giá tầm trung, trang TechRadar đưa tin.

Mặt khác, với người dùng Android, việc tìm kiếm mẫu điện thoại nhỏ lại càng khó khăn. Mẫu máy Asus ZenFone 8, sử dụng con chip Snapdragon dòng 8, gần như là ứng cử viên duy nhất.