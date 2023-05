Singapore vừa gần gũi vừa mới mẻ chờ du khách khám phá

Tại Singapore, bên cạnh phố xá náo nhiệt, du khách có thể thong dong khám phá những khía cạnh vừa quen vừa lạ, mang đậm màu sắc văn hóa và chưa được nhiều người biết đến.

Dù là người yêu thiên nhiên, thích trải nghiệm cảm giác mạnh hay say mê câu chuyện văn hóa, kiến trúc, đảo quốc Singapore vẫn thỏa mãn nhu cầu đa dạng của du khách.

Tham gia dự án Unseen/Singapore, nhiếp ảnh gia Phạm Gia Tùng có cơ hội nhìn những nơi mình ghé thăm tại đảo quốc qua một lăng kính khác biệt. Một vài điểm đến được anh chia sẻ có thể là gợi ý để bạn khám phá trọn vẹn các cung bậc cảm xúc trong một ngày lang thang quanh Singapore.

Buổi sáng - điểm đến mang tính biểu tượng quanh Marina Bay

Đảo quốc sư tử là sự kết hợp giữa nét hiện đại với văn hóa đa dạng và môi trường xanh được lòng du khách. Các điểm chụp ảnh đẹp, mang đậm tính biểu tượng tại Marina Bay chắc hẳn là nơi bạn nên ghé thăm vào buổi sáng đầu tiên đến Singapore. Bạn có thể chụp ảnh với khung cảnh xanh tươi tại Gardens by the Bay, tượng sư tử biển Singapore Merlion Statue, đài phun nước Fountain of Wealth, đường đi bộ bên bờ sông Marina Bay Waterfront Promenade, cây cầu Helix. Không chỉ vậy, du khách còn có dịp ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ đài quan sát Sands SkyPark Observation Deck hay đắm mình trong nghệ thuật tại bảo tàng ArtScience Museum…

Ảnh: Singapore Tourism Board TIH, MyWoWo.

Không chỉ tìm thấy những điểm check-in ấn tượng, du khách dễ dàng trải nghiệm đa dạng hoạt động tại Marina Bay. Nổi bật nhất phải kể đến Singapore Flyer. Vòng quay chính thức mở cửa hoạt động từ ngày 1/3/2009. Kể từ thời điểm đó, vòng quay cao 165 m (tương đương tòa nhà 42 tầng) này vẫn luôn là địa điểm được du khách chọn làm nơi quan sát khung cảnh tuyệt đẹp tại Singapore.

Sau vài giờ khám phá, chụp ảnh và trải nghiệm, bạn có thể dành thời gian còn lại của buổi sáng tại những thiên đường shopping. Các điểm mua sắm của Singapore được du khách đánh giá cao về độ đa dạng, từ những thiết kế địa phương độc đáo đến thương hiệu xa xỉ toàn cầu.

Trong đó, khu bán lẻ tại Marina One vượt ra khỏi khuôn khổ của trung tâm mua sắm thông thường, đem lại cho du khách trải nghiệm shopping mới mẻ giữa kiến trúc ấn tượng và không gian xanh bao phủ. Khu phức hợp này bao gồm 4 tòa tháp, kết nối với nhau bởi trung tâm mua sắm “The Heart” - khu vực được trồng hàng nghìn cây xanh tươi tốt, thác nước nhân tạo và vườn trên sân thượng.

Ảnh: Arch Daily, The Architectural Review.

Khác với nét hiện đại, sang trọng của Marina One, những căn shophouse (nhà kiêm cửa hàng), cửa hàng boutique, quán bar, quán cà phê xinh xắn tại Haji Lane mang đến cho du khách cảm giác hoài cổ, thân thuộc. Nằm trong khu văn hóa Kampong Gelam, Haji Lane được xây dựng vào thế kỷ 19, cất giấu nhiều “viên ngọc ẩn” gồm những thương hiệu địa phương đậm màu sắc đảo quốc như Crafune, Supermama…

Bạn có thể len lỏi giữa những con đường nhỏ, ngắm các tác phẩm nghệ thuật đường phố, tìm kiếm vài món đồ và dừng chân tại một quán ăn, quán cà phê địa phương thưởng thức bữa trưa của mình.

Ảnh: TripsAdvisor, Conde Nast Traveller.

Buổi trưa - ghé thăm đền thờ Sri Veeramakaliamman

Sau khi lấp đầy chiếc bụng đói với ẩm thực địa phương, du khách có thể đến khám phá đền Sri Veeramakaliamman - một trong những ngôi đền Hindu lâu đời nhất ở Singapore. Ngôi đền tọa lạc ở trung tâm khu Little India thờ Nữ thần và Đấng diệt trừ quỷ dữ, Nữ thần Sri Veeramakaliammann hay Nữ thần Kali. Đằng sau những bức tượng đầy màu sắc và chi tiết tinh xảo là nhiều câu chuyện lý thú về thời kỳ thuộc địa của Singapore.

Bạn nên thêm ngôi đền này vào danh sách điểm tham quan nếu tò mò về văn hóa Ấn Độ và đang tìm kiếm một góc nhìn mới mẻ của Singapore.

Ảnh: Tours & Travel.

Không chỉ có Sri Veeramakaliamman, Little India - khu phố văn hóa tràn ngập sắc màu rực rỡ - còn nhiều điều gây ấn tượng với người dân và du khách. Bạn nên một lần bước đi trên con đường di sản Tiểu Ấn (Little India Heritage Trail) để có cái nhìn tổng quan nhất về lịch sử khu vực này. Khía cạnh ẩm thực đa dạng tại đây níu chân không ít người. Khu phố này phục vụ món ăn đến từ nhiều nền ẩm thực khác nhau như Ấn Độ, Pháp, Hong Kong (Trung Quốc)...

Chiều tối - đắm chìm trong hoàng hôn tại Raffles Marina Lighthouse

Khi đã trải nghiệm các điểm tham quan mang tính biểu tượng, bạn đừng ngại đi xa hơn một chút để khám phá khu vực ngoại ô đảo quốc. Ở đó, bạn sẽ bắt gặp Raffles Marina Lighthouse - ngọn hải đăng với những chiều hoàng hôn đẹp tựa bộ phim lãng mạn. Du khách có thể di chuyển bằng MRT tới ga Tuas Link và đi thêm 10 phút đến ngọn hải đăng.

Dù là người đam mê nhiếp ảnh hay yêu thiên nhiên, muốn chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn nguyên sơ, hải đăng Raffles Marina vẫn là nơi tuyệt vời để khám phá. Điểm đến mở cửa hàng ngày từ 8h đến 22h. Trong trường hợp điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đê chắn sóng sẽ hạn chế cho du khách tiếp cận. Để khu vực đảm bảo tính thẩm mỹ, du khách không được phép tổ chức dã ngoại dọc theo đê chắn sóng hay mang đồ ăn thức uống.

Ảnh: Time Out.

Sau chuyến dạo bộ, bạn có thể kết thúc một ngày khám phá đầy ắp trải nghiệm bằng bữa ăn ngon miệng tại nhà hàng ngoài trời Marina Bistro ngay trong khu vực ngọn hải đăng.

Có thể thấy, không chỉ xứng danh đô thị nhộn nhịp, nổi tiếng với những khu mua sắm, vui chơi đầy ấn tượng, trung tâm thương mại sầm uất hay tòa nhà cao chọc trời, Singapore còn ẩn chứa bao điều thú vị, nhiều điểm tham quan được người bản địa yêu thích và truyền tai nhau mà có khi bạn chỉ mới nghe tên lần đầu.