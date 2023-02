Spectrum of the Seas, một trong 10 "siêu tàu du lịch", đã cập cảng Tân Cảng - Cái Mép (phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Siêu tàu du lịch cập cảng Bà Rịa - Vũng Tàu trong 2 ngày. Ảnh: Văn Khoa/Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo thông tin từ lực lượng Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, siêu tàu này đưa hơn 3.800 du khách đến Việt Nam, trên hành trình khám phá khu vực Đông Nam Á.

Đây là lần thứ 2 siêu tàu du lịch này thực hiện hải trình Đông Nam Á và cập cảng tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Trao đổi với Zing, đại diện Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cho biết tàu sẽ dừng chân tại cảng Tân Cảng - Cái Mép trong 2 ngày, sau đó tiếp tục hành trình đến Thái Lan.

Trong thời gian tới, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiếp tục đón một tàu du lịch, vị này thông tin thêm. Theo kế hoạch, sau khi siêu tàu du lịch cập cảng, du khách sẽ xuống bờ tham gia các tour tham quan TP.HCM và một số điểm du lịch tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tính từ đầu năm, Spectrum of the Seas là tàu du lịch thứ 7 cập cảng Bà Rịa - Vũng Tàu. Tuy nhiên, đây là chuyến tàu có số lượng khách lớn nhất. Du khách chủ yếu đến từ các quốc gia như Mỹ, Anh, Australia và Singapore.

Spectrum of The Seas thuộc dòng tàu Quantum-Ultra do hãng Meyer Werft (Đức) sản xuất với tổng chi phí hơn 900 triệu USD và đưa vào khai thác từ đầu năm 2019. Siêu tàu du lịch dài 347 m, cao gần 63 m, gồm 18 tầng, trọng tải gần 169.400 tấn và được đánh giá là tàu biển hiện đại bậc nhất thế giới.