Siêu phẩm tiên hiệp 'Trường nguyệt tẫn minh' của Bạch Lộc bị chê

"Trường nguyệt tẫn minh" đang là bộ phim tiên hiệp được quan tâm nhất với thành tích đáng nể. Tuy nhiên, phim vẫn có những điểm yếu khiến khán giả không hài lòng.

Sohu đưa tin bộ phim truyền hình thể loại tiên hiệp Trường nguyệt tẫn minh ra mắt nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Trước khi ra mắt, có hơn 5 triệu khán giả đặt báo trước chờ đón bộ phim, con số không chỉ là kỷ lục của nền tảng Youku mà còn của tất cả phim từ trước tới nay.

Khi lên sóng, Trường nguyệt tẫn minh được đánh giá có phần kỹ xảo hoành tráng, trang phục đẹp mắt, các chỉ số truyền thông tăng mạnh. Tuy nhiên, bộ phim của La Vân Hi và Bạch Lộc vẫn còn nhiều điểm yếu về nội dung, diễn xuất.

Xô đổ nhiều kỷ lục

Theo Sohu, Trường nguyệt tẫn minh lên sóng ngày đầu tiên đạt nhiều thành tích ấn tượng. Phim dẫn đầu tại tất cả bảng xếp hạng truyền thông như Datawin, Vlinkage, Aiman... Chỉ số nhiệt độ của phim đạt 10.000 điểm trong ngày đầu tiên lên sóng, nhanh nhất trong lịch sử của nền tảng Youku. Bên cạnh đó, mỗi ngày, phim đạt khoảng 60 triệu lượt xem.

Các chỉ số tăng chóng mặt với nhiều chủ đề liên quan tới bộ phim như vóc dáng của nam chính, ngoại hình của dàn diễn viên nữ, đất diễn, sạn phim... đều nhận được sự quan tâm bàn luận trên mạng xã hội. Những số liệu trên chứng minh sức nóng của Trường nguyệt tẫn minh với khán giả Trung Quốc.

Trang phục đẹp, kỹ xảo tốt là điểm mạnh của Trường nguyệt tẫn minh. Ảnh: Sohu.

Ngày 11/4, trang mạng của đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV khen ngợi Trường nguyệt tẫn minh là bộ phim thuộc thể loại tiên hiệp hot nhất trong 3 năm trở lại đây, thậm chí vượt qua các các tác phẩm như Mộng hoa lục của Lưu Diệc Phi, Thương lan quyết do Ngu Thư Hân đóng chính hay Tinh hán xán lạn của Triệu Lộ Tư để trở thành tác phẩm cổ trang thu hút người xem nhất.

Trong đó, điểm được đánh giá cao của phim là phần kỹ xảo mượt mà, hoành tráng mang màu sắc thần thoại đẹp mắt. Trường nguyệt tẫn minh được đầu tư phần phục trang mới mẻ, nhiều màu sắc, tạo điểm nhấn khác biệt với những dự án tiên hiệp thuần màu trắng như hiện nay. Phần hình ảnh đẹp là yếu tố lớn nhất khiến khán giả thưởng thức bộ phim.

Những hạn chế về nội dung, diễn xuất

Tuy nhiên, theo Sohu, điểm hạn chế của Trường nguyệt tẫn minh cũng bộc lộ rõ ràng qua từng tập phim. Nhiều khán giả chia sẻ dù kỹ xảo của phim đẹp, điều này cũng không che lấp được một cốt truyện yếu, tình tiết diễn ra nhanh tới mức lỏng lẻo, diễn biến tâm lý của nhân vật thiếu nhất quán và diễn xuất còn hạn chế của dàn diễn viên trẻ.

Trong tập một của phim, nữ chính Lê Tô Tô (Bạch Lộc đóng) chứng kiến ma thần Đàm Đài Tẫn (La Vân Hi thể hiện) tiêu diệt cả tiên môn của mình. Nàng gánh vác nhiệm vụ quay về 500 năm trước, khi Đàm Đài Tẫn chưa trở thành ma thần nhằm giải trừ oán hận của hắn, cứu tiên tộc và chúng sinh.

Tuy nhiên, khán giả đánh giá việc chuyển biến tâm lý của nhân vật Lê Tô Tô diễn ra không hợp lý. Trong giây trước, cô hận Đàm Đài Tẫn, thề sẽ giết hắn để trả thù. Ngay khi vừa sống lại trong thân xác nhị tiểu thư Diệp Tịch Vụ, cô lại tỏ ra thương cảm, đối xử gần gũi quá mức với kẻ thù diệt tộc. Với kẻ vừa giết cha mình, Lê Tô Tô có thể lấy trán để đo thân nhiệt, đắp cùng chăn, sờ mó khắp người,... những tình tiết như vậy khiến khán giả khó chấp nhận vì không hợp lý với hoàn cảnh của nhân vật.

Trên Douban, khán giả nhận xét đoàn phim muốn xây dựng các tình tiết để nữ chính cảm hóa nam chính, thúc đẩy tình cảm của hai nhân vật. Song, cách phát triển cốt truyện quá nhanh, biến Lê Tô Tô trở thành "thánh mẫu gặp ai cũng thương cảm", "ngây ngô quá mức".

Bạch Lộc và La Vân Hi không tạo cảm giác hòa hợp, đẹp đôi khi đứng bên nhau. Ảnh: Sohu.

Bên cạnh đó, nội dung của Trường nguyệt tẫn minh bị đánh giá là thiếu sự mới mẻ, không có nhiều điểm khác biệt so với các tác phẩm tiên hiệp từng lên sóng trước đó. Hai nhân vật chính cũng trải qua nhiều kiếp mới nhận ra tình cảm dành cho nhau. Họ liên tiếp hiểu nhầm, đối xử lạnh lùng với đối phương. Song, vì tình tiết diễn ra nhanh, khán giả chưa kịp cảm nhận sự phát triển tình cảm của nhân vật, đã phải thay đổi cảm xúc.

Cũng vì vậy, sự tương tác giữa nam nữ chính trong Trường nguyệt tẫn minh bị đánh giá yếu. Khán giả không đồng cảm nhiều với câu chuyện của họ. Dù qua 14 tập phim, đã có nhiều phân đoạn đau khổ, ngọt ngào, song, chưa có đoạn phim nào trở thành cao trào, khiến người xem bùng nổ cảm xúc.

Trường nguyệt tẫn minh bị đánh giá như bộ phim tiên hiệp "mì ăn liền".

Theo Sohu, tình trạng này cũng phản ánh phần nào diễn xuất còn kém của dàn diễn viên. Trong đó, nữ chính Bạch Lộc bị đánh giá là chưa hiểu rõ chuyển biến tâm lý nhân vật, cô diễn theo công thức máy móc, kịch bản yêu cầu hận thì cô diễn đau khổ, nhưng chỉ cảnh sau đó đã tỏ ra dễ thương, nhí nhảnh dù không bị mất trí nhớ.

La Vân Hi cũng gây tranh cãi lớn, một số khán giả cho rằng nam diễn viên gầy nhưng điều này đúng với mô tả trong nguyên tác. Bên cạnh đó, diễn xuất của La Vân Hi cũng tốt hơn so với các đồng nghiệp.

Song, nhiều người chê nam diễn viên gầy yếu, không có khí chất của ma thần. La Vân Hi cơ thể thiếu sức sống, mặt hóp nhưng bị trang điểm đậm là một trong những nguyên nhân khiến khán giả bỏ phim. Diễn xuất của ngôi sao sinh năm 1988 cũng bị cho là gồng, cảnh hành động qua loa thiếu lực.

Vóc dáng và khí chất của La Vân Hi nhận nhiều đánh giá trái chiều. Ảnh: Sohu.

Theo Sohu, đạo diễn phim Trường nguyệt tẫn minh thể hiện sự yếu kém trong cách kể chuyện. Khán giả không rõ vì sao nhân vật nữ phụ do Trần Đô Linh đóng lại đem lòng ghét bỏ em gái và có nhiều âm mưu thâm độc như vậy. Cảnh cô bị Mộng yêu bắt cũng không có nguyên do rõ ràng.

Theo Sohu, các cảnh quay của Trần Đô Linh bị bắt bỏ khá nhiều, khiến khán giả không hiểu được bối cảnh và sự phát triển tâm lý hay câu chuyện của cô.

Nhiều nội dung trong phim không được thể hiện bằng ngôn ngữ hình ảnh hay diễn xuất của nhân vật, mà được kể bằng giọng thoại đều đều, còn nhiều điểm yếu của dàn diễn viên trẻ.

Bên cạnh đó, bộ phim Trường nguyệt tẫn minh còn bị chỉ trích vì cách PR tạo chiêu trò, gây nên cảm xúc tiêu cực. Trong đó, nội dung của phim ít được bàn luận, nhưng những vấn đề về tranh cướp phục trang, cạnh tranh đất diễn, chê nam chính thân hình gầy gò, khí chất quá nữ tính liên tục trở thành đề tài hot. Điều này khiến khán giả phản cảm với bộ phim.

Trường nguyệt tẫn minh là bộ phim có thành tích khả quan, song theo Sohu, điều này phần lớn nhờ quá trình PR mạnh mẽ của nhà sản xuất và đơn vị phát hành phim. Dự án được mong đợi do quảng bá có kỹ xảo đẹp, song khiến người xem thất vọng vì những điểm yếu về nội dung, diễn xuất xuất hiện nhiều.