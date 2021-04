Siêu năng lực của mỹ nhân 17 tuổi đóng 'Godzilla vs. Kong'

Millie Bobby Brown là ngôi sao đạt nhiều thành công khi chỉ vừa bước sang tuổi 17.

Pp

Millie Bobby Brown đang có sự nghiệp điện ảnh thăng hoa.

Trong năm nay, nữ diễn viên 17 tuổi có màn trở lại hoành tráng với vai chính Madison Russell trong Godzilla vs. Kong. Năm 2019, cô cũng từng xuất hiện trong Godzilla: King of the Monsters (2019).

The Guardian cho rằng hiếm có ai thành công như Brown khi ở độ tuổi 17. Năm 2020, cô từng được chú ý với vai chính Enola Holmes trong tác phẩm cùng tên nói về em gái bí ẩn của thám tử lừng danh Sherlock Holmes. Thời điểm đó cô gái 16 tuổi không hề kém cạnh khi đóng cùng Henry Cavill, Sam Claflin hay Helena Bonham Carter. Hiện tại, series do cô đóng chính cũng đạt hơn 70 triệu lượt xem trên Netflix.

“Thật ấn tượng. Brown đã vượt qua cái gọi là người trẻ nổi tiếng bình thường. Cô nên được xem là hiện tượng hơn là ngôi sao nổi tiếng”, cây bút Vanessa Thorpe của The Guardian bình luận.

Millie Bobby Brown trở lại ấn tượng trong Godzilla vs. Kong.

Đâu là "siêu năng lực" của Millie Bobby Brown?

Millie Bobby Brown từng sống ở Dorset, Anh và sau đó là Florida, Mỹ. Không chỉ là diễn viên, cô còn lấn sân sang lĩnh vực sản xuất phim. Năm 2018, Brown xuất hiện trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất do tạp chí Time bình chọn. Lúc ấy cô chỉ 14 tuổi.

Hiện tại, sao phim Stranger Things cũng là người trẻ nhất được mời làm đại sứ thiện chí của UNICEF. Thêm vào đó, những lần xuất hiện trên truyền hình, danh sách dài những dự án điện ảnh nổi tiếng… là những gì khán giả biết về cô. Millie Bobby Brown đã làm thế nào để cơ hội đến quá nhanh. Nói cách khác, cô có "siêu năng lực" gì?

Millie Bobby Brown sinh ra ở Tây Ban Nha. Cô là con thứ ba trong gia đình có bốn người con với bố mẹ Kelly và Robert Brown. Sau nhiều năm dành thời gian sống ở Mỹ, cô vẫn giữ được phần lớn giọng Anh. Nữ diễn viên xuất hiện trên màn ảnh trước khi lên 10 tuổi. Cô được chú ý nhiều nhất khi có mặt trong sitcom Modern Family của đài ABC và bộ phim lấy đề tài y khoa tên Grey's Anatomy.

Liệu cô gái 17 tuổi có siêu năng lực?

Brown được biết đến là sao trẻ hoạt ngôn, vui vẻ. Theo lời đạo diễn Adam Wingard của Godzilla vs. Kong, anh cảm thấy thoải mái khi thấy cô và bạn diễn Julian Dennison tương tác trên phim trường. “Họ thật hài hước. Tôi không thể tin họ có thể vui vẻ như vậy. Họ thường bày trò và xóa tan không khí căng thẳng ở trường quay”, anh nói.

Brown cũng được biết đến là diễn viên thích hát. “Cô ấy hát ở mọi nơi. Cô ấy muốn làm dịu tâm trạng của các diễn viên sau khi hoàn thành các cảnh quay căng thẳng”, Brian Tyree Henry, bạn diễn của Brown trên phim trường Godzilla vs. Kong nói với Metro.

“Cô ấy cũng thích sủa!”.

Tiết lộ của nam diễn viên Brian Tyree Henry khiến nhiều người bất ngờ và thấy hài hước. “Một khi cần năng lượng, cô ấy sẽ giả tiếng chó. Không ai ngờ Millie sẽ làm điều đó”, anh nói thêm.

Julian Dennison của Godzilla vs. Kong cũng khẳng định Millie là con người hài hước, rất tuyệt khi được làm việc cùng. “Cô ấy đã làm tôi sợ rất nhiều, theo đúng nghĩa đen. Millie thường lén lút dọa tôi. Nhưng cũng may mắn tôi là chàng trai khá cứng rắn nên nỗi sợ vơi dần”, nam diễn viên hài hước nói.

Diễn xuất của Brown đã được công nhận trong một loạt các đề cử và giải thưởng. Nắm bắt được “siêu năng lực” của Millie, Netflix đã mời cô về hợp tác.

Nữ diễn viên và em gái Paige - người xuất hiện cùng cô trong Enola Holmes - đang hợp tác với gã khổng lồ phát trực tuyến để sản xuất bộ phim mới mang tên A Time Lost, trong đó cả hai đều đóng vai chính. Brown cũng chuẩn bị đóng chính trong bộ phim kinh dị mang tên The Girls I'll Been. Bộ phim mà cô ấy đảm nhận vai trò đồng sản xuất cùng Aggregate Films của Jason Bateman.

Ngoài ra, Brown sẽ đóng vai chính và điều hành sản xuất bộ phim giả tưởng Damsel cho Netflix. Thành công của Millie Bobby Brown luôn khiến nhiều người tự hỏi sao nhí liệu có "siêu năng lực" gì? Cuối cùng, cô giải đáp câu hỏi đó bằng diễn xuất tự nhiên, đa dạng thông qua những bộ phim và những thành tích mà người ở độ tuổi 17 khó có được.

"Tôi trẻ, nhưng không dễ bị xem thường"

“Tôi có rất nhiều niềm tin vào bản thân. Khi còn trẻ, tôi biết rằng mình sẽ thành công trong sự nghiệp”, nữ diễn viên nói với Glamour.

Sau thành công của bộ phim Godzilla (2019), Bobby Brown cho biết cô muốn trở thành người tiên phong cho phong trào đấu tranh vì phụ nữ ở Hollywood. “Là cô gái trẻ, tôi muốn mọi người biết rằng mục đích sống không tự sinh ra hay mất đi, bạn phải tìm kiếm nó. Tôi muốn nói lên thông điệp rộng lớn hơn là trao quyền cho phụ nữ”, Millie khẳng định.

Nói về sự thành công của mình ở Hollywood, sao phim Stranger Things cho rằng bản thân là người may mắn. “Tôi vui vì xác định mình trở thành diễn viên từ sớm. Đó cũng là mục tiêu của cả đời tôi. Vì vậy tôi rất muốn làm tốt vai trò của mình”, nữ diễn viên nói thêm.

Lần đầu tham gia với tư cách nhà sản xuất, Millie Bobby Brown thừa nhận cô rất bối rối: “Mang trong người trách nhiệm mới, tôi phải lo lắng nhiều thứ từ việc tuyển diễn viên đến xây dựng các cảnh quay. Tôi sẽ không nói dối. Tôi rất lo lắng khi làm việc này”.

Sao phim Enola Holmes cho rằng việc cô được trở thành nhà sản xuất là bước tiến rất quan trọng ở Hollywood. “Trong một thế giới mà những người trẻ tuổi thường bị gạt sang một bên, việc được lắng nghe và tôn trọng không chỉ cần thiết cho tôi mà còn là nhiều thế hệ trẻ trong tương lai".

Trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc, Millie nói: “Những người trẻ tuổi không muốn bị coi thường. Việc trở thành nhà sản xuất đã chứng minh tiếng nói của tôi và thế hệ trẻ”.

Ngôi sao 17 tuổi nhưng làm được nhiều chuyện đáng nể.

Lý giải về việc dám nói lên tiếng nói và tin tưởng vào bản thân, ngôi sao 17 tuổi cho biết đó là kết quả của việc bị bắt nạt từ nhỏ. “Tôi từng bị bắt nạt nhiều lần, từ đời thực đến mạng xã hội. Điều đó thật kinh khủng”, cô nói.

Có thời gian, Miller bỏ Twitter vì nạn bắt nạt. “Tôi có thể đối phó với điều đó. Tôi nghĩ da mặt mình đã dày lên. Tôi học cách yêu người khác. Thật mệt mỏi và kinh khủng. Các bạn cứ ghét tôi đi. Tôi chỉ đang muốn truyền đi tình yêu và sự tích cực”.

Việc nổi tiếng từ sớm cũng khiến Millie khá lấn cấn. Tuy nhiên, cô cho biết bản thân giữ kín phần lớn chuyện riêng. Mỗi khi gặp vấn đề trong cuộc sống, cô không lên tiếng và thường tự giải quyết cho riêng mình.

“Enola Holmes dạy tôi nhiều thứ. Bạn cần phải sống vì chính mình, biết cách tự phê bình và trở nên nghiêm khắc với bản thân. Tôi thường dựa vào bản thân để quyết định mọi thứ, điều đó khá quan trọng”, Brown khẳng định với Glamour.

Ngoài đời, Millie có thể là “ông này, bà kia”, diễn viên nổi tiếng hay nhà sản xuất tiềm năng của Hollywood. Tuy nhiên, khi về nhà, “siêu năng lực” của cô gái 17 tuổi là giúp đỡ việc nhà cho mẹ.

“Tôi chỉ đang sống cuộc sống bình thường, trong một thời điểm khá bất thường”, nữ diễn viên hài hước nói.