Siêu máy xúc 100 triệu USD cao ngang tháp đồng hồ Big Ben

Với những đặc điểm siêu việt về công suất, Bagger 293 là mắt xích quan trọng để giúp các nước khai thác than non, tài nguyên thường ở rất sâu dưới hàng tấn vật liệu như bùn đất và đá. Than hiện cung cấp khoảng một phần ba điện năng cho Đức, hơn một nửa trong đó phụ thuộc vào việc đốt than non. Đức là nhà sản xuất than non lớn nhất thế giới. Ảnh: Flickr/Chris Wevers.