Siêu anh hùng trở thành ác nhân trong ‘Doctor Strange’?

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” đánh dấu sự trở lại của Scarlet Witch. Nhân vật có mối quan hệ bạn, thù phức tạp với Doctor Strange.

Vũ trụ Điện ảnh Marvel chính thức mở ra trên màn ảnh nhỏ vào tháng 1/2021 với sự ra đời của TV series WandaVision. Series phim dài 9 tập xoay quanh cuộc sống của nữ phù thủy Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) sau khi Vision (Paul Bettany) hy sinh trong Avengers: Infinity War (2018).

Trong WandaVision, Wanda được giải phóng sức mạnh và trở thành Scarlet Witch. Nữ phù thủy cũng rơi vào hố sâu tuyệt vọng khi phát hiện ra cuộc sống yên ấm của mình cùng Vision và hai đứa con sinh đôi bấy lâu chỉ là ảo ảnh tự tạo ra để chống lại nỗi đau mất đi người yêu dấu.

Phim khép lại với sự kiện Scarlet Witch bắt đầu nghiên cứu hắc thuật, những mong tìm ra cách đưa các con của mình trở lại nhân gian. Phiên bản Wanda đau khổ vì mất chồng, mất con ấy cũng chính là nữ siêu anh hùng sẽ tái ngộ khán giả trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness sắp ra mắt.

Sẽ có nhiều hơn một Scarlet Witch xuất hiện

Xâu chuỗi các phiên bản trailer Doctor Strange in the Multiverse of Madness được Marvel Studios tung ra thời gian qua, khán giả thấy Wanda/Scarlet Witch xuất hiện với rất nhiều khuôn mặt. Cô vừa là người phụ nữ sống ẩn dật không ngừng ăn năn vì sự kiện Westview, nhưng cùng lúc cũng là nữ phù thủy quyền năng với những mưu mô khó đoán định.

Ta thấy Scarlet Witch sát cánh với Wong (Benedict Wong) trong một trận chiến, nhưng chớp mắt, nữ phù thủy đã vung nắm đấm về phía Doctor Strange (Benedict Cumberbatch). Trong một cảnh phim, ta còn thấy nhân vật xuất hiện với ánh mắt vô hồn và bộ dạng máu me tựa xác sống.

Khán giả đã biết bộ phim sẽ có ít nhất ba biến thể của nhân vật Doctor Strange từ các vũ trụ khác nhau cùng xuất hiện. Do đó, họ dự đoán kịch bản tương tự cũng xảy đến với Wanda. Đây dường như cũng là cách hợp lý để xâu chuỗi các trạng thái tâm lý và hành động có quá nhiều đối lập của cô.

WandaVision đánh dấu bước chuyển lớn với nhân vật Wanda. Từ một cô gái trẻ, cô đã trở thành người mẹ. Từ một siêu anh hùng, cô trở thành nữ phù thủy hùng mạnh. Và nhân vật phức tạp này đang xoay xở để vượt qua nỗi đau.

Chủ tịch Marvel Studios Kevin Feige cũng mở đường cho giả thuyết này. Ngày 29/4, tài khoản Twitter chính thức của Doctor Strange đã đăng tải một video quảng bá dài 90 giây cho Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Trong đoạn phim, xen lẫn các hình ảnh từ tác phẩm sắp ra mắt, khán giả được nghe chia sẻ của đạo diễn Sam Raimi, nữ diễn viên Elizabeth Olsen và Kevin Feige về bộ phim.

Trong phần chia sẻ của mình, Kevin Feige đã nói: “Chúng ta mới chủ yếu được biết về những phiên bản khác nhau của Doctor Strange. Nhưng ta sẽ còn thấy những phiên bản khác nhau của Wanda Maximoff nữa”. Nếu cụm từ “các phiên bản” trong chia sẻ của Feige khi nói về Wanda mang cùng một ý nghĩa với Strange, khán giả sắp được thấy ít nhất bốn biến thể khác nhau của nữ phù thủy quyền năng hiện diện trên màn ảnh rộng.

Doctor Strange là một siêu anh hùng nhưng biến thể Strange Supreme của anh lại là kẻ đã diệt chủng nhiều vũ trụ. Điều tương tự cũng có thể sắp xảy ra với Wanda, nhất là khi con đường nữ phù thủy lựa chọn để đưa các con trai mình - vốn không phải từ máu thịt sinh ra - trở lại cõi đời không chỉ đi ngược lẽ tự nhiên mà còn đe dọa tới an toàn của đa vũ trụ mà Strange đã lập lời thề một lòng bảo vệ.

Kẻ thù lớn nhất là chính mình

Kết hợp nội dung các bản trailer khác nhau của Doctor Strange in the Multiverse of Madness, có thể dự đoán Scarlet Witch - dù là biến thể hay cùng một người - sẽ đảm nhận nhiều hơn một vai trò trong tác phẩm. Cô vừa là anh hùng cứu thế giới, vừa là ác ma sẵn sàng đánh đổi tất cả để được gặp lại các con trai.

Theo hướng tiếp cận này, nhân vật gợi nhớ Strange Supreme - kẻ sẵn sàng hủy diệt cả vũ trụ để đổi lấy một cơ hội sống cho người phụ nữ gã yêu. Như những gì trailer đã tiết lộ, khán giả thấy Strange Supreme đã tìm tới Doctor Strange, và Wanda có một khoảnh khắc chứng kiến chính mình đau khổ vật vã trong cô độc. Đây vừa là khoảnh khắc hai phiên bản từ các vũ trụ song song gặp gỡ, vừa có thể hiểu là cuộc chiến giữa một người với những khao khát đen tối thẳm sâu trong lòng.

Khán giả sẽ được gặp ít nhất bốn phiên bản của nữ phù thủy, với mức độ điên loạn và nguy hiểm tăng dần đều.

Đẩy một siêu anh hùng vào tình huống phải đối mặt với bản sao của chính mình là kịch bản yêu thích của Marvel Studios trong những năm trở lại đây: Steve Rogers (Chris Evans) du hành về quá khứ và chạm trán chính mình; Loki (Tom Hiddleston) gặp gỡ và đem lòng yêu biến thể nữ của anh ta; ba phiên bản Spider-Man gặp gỡ và giúp nhau vượt qua gánh nặng của nghiệp siêu anh hùng. Mới nhất, ta có hai nhân cách Steve Grant và Marc Spector (đều do Oscar Isaac thủ vai) của siêu anh hùng Moon Knight không ngừng cạnh tranh để giành quyền được sống.

Và giờ là Scarlet Witch quan sát nỗi khổ đau của Wanda còn Strange phải đánh bại phiên bản ác của chính mình. Phải chăng, cùng với cánh cửa đa vũ trụ đã rộng mở, Kỷ nguyên IV của Vũ trụ Điện ảnh Marvel là sự lên ngôi của châm ngôn “Kẻ thù lớn nhất đời người là chính mình”? Đây là điều sẽ cần thời gian để chứng minh.

Siêu anh hùng sẽ hóa thành ác nhân?

Trong WandaVision, nội tâm bị nỗi đau giằng xé đã khiến Wanda trở thành ác nhân trong câu chuyện của chính mình. Cô lạm dụng sức mạnh, biến vùng đất Westview và các cư dân nơi đây thành con rối trong bộ phim sitcom đời mình. Sau cùng, nhờ bàn tay một kẻ ngang sức ngang tài, nữ phù thủy đã kịp tỉnh ngộ và sửa chữa sai lầm.

Sai đã sửa, nhưng nỗi ăn năn vẫn không ngừng gặm nhấm trái tim Wanda. Cùng với đó là nỗi đau mất chồng chưa tan, nỗi đau mất con đã ập đến. Khao khát gặp lại các con từng khiến Scarlet Witch dấn thân vào hắc thuật trong WandaVision. Tới Doctor Strange in the Multiverse of Madness, kịch bản này có thể sẽ lặp lại, thậm chí còn tồi tệ hơn khi cô được giới thiệu với America Chavez (Xochitl Gomez) - cô gái có khả năng di chuyển giữa các vũ trụ.

Người hâm mộ mong được thấy một "ác quỷ Scarlet Witch" xuất hiện bên cạnh Doctor Strange trên màn ảnh. Theo cách này, Doctor Strange 2 hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả cuộc nội chiến siêu anh hùng tiếp theo.

Nỗi đau là một mối đe dọa, sẽ khiến nữ phù thủy tiếp tục trượt sâu hơn vào bóng tối. Nhưng bản chất thiện lương sẽ là thứ giúp cô chống chọi trong trận chiến với chính bản thân mình. Cuối WandaVision, dù ảo tưởng hạnh phúc thôi thúc Wanda bắt giữ người dân Westview làm con tin, nhưng sự nhân hậu của cô đã mách bảo nữ phù thủy phải làm điều đúng đắn - thả tự do cho họ và đối mặt với nỗi đau của chính mình.

Tới Doctor Strange in the Multiverse of Madness, việc nữ phù thủy tự cô lập mình với thế giới và lập tức thú nhận tội lỗi với Doctor Strange - như thể từ ngữ đã luôn ở sẵn trên đầu lưỡi, chỉ chờ đợi thời cơ được bung ra - càng tô đậm tinh thần chính nghĩa của nhân vật. Nhưng cùng với đó, trái tim của một người mẹ hướng về các con bên trong cô vẫn chưa bao giờ ngủ yên.

Nữ phù thủy bị cuốn vào trận chiến đa vũ trụ, nhưng chính bên trong cô, một trận chiến khác cũng sắp đến hồi ngã ngũ. Đó là cuộc đối đầu giữa Wanda đại diện cho những giá trị tốt và Scarlet Witch hùng mạnh kéo theo sau mình bóng đêm tăm tối, cuồng nộ. Khán giả hẳn đã đoán được hồi kết của cuộc chiến - chỉ một người được sống sót. Nhưng thứ họ chưa đoán được chính là người phụ nữ nào trong số ấy sẽ trụ lại đến phút cuối cùng. Đây là chính là ẩn số lớn nhất mà nhân vật mang lại cho đa vũ trụ Marvel.