Si Won, Lee Sun Bin trở lại trong 'Những quý cô say xỉn 2'

“Những quý cô say xỉn 2” phát sóng trên FPT Play đánh dấu sự trở lại của Si Won và Lee Sun Bin, hứa hẹn tạo nên một mùa phim mới thành công với nhiều tình tiết bất ngờ.

Năm 2021, phần đầu tiên của series Những quý cô say xỉn (Work later, Drink now) ra mắt và nhanh chóng tạo nên cơn sốt nhờ kịch bản hấp dẫn, hài hước cùng diễn xuất duyên dáng của dàn sao tên tuổi. Được đánh giá 8,5/10 điểm trên chuyên trang mydramalist, thành công ngoài mong đợi của bộ phim khiến nhà đài TVING gấp rút lên ý tưởng thực hiện phần tiếp theo ngay khi mùa một kết thúc.

Trở lại màn ảnh nhỏ sau hơn một năm, Những quý cô say xỉn 2 hứa hẹn tiếp tục “làm nóng” FPT Play với những câu chuyện trên bàn nhậu đầy màu sắc của 3 quý cô Ahn So Hee, Han Ji Yeon và Kang Ji Goo.

Loạt thay đổi hấp dẫn

Chuyện phim nối tiếp những sự kiện từ phần trước, vốn được chuyển thể dựa trên bộ webtoon nổi tiếng Drunk city maidens của tác giả Mikkang.

Ở mùa một, người xem được làm quen nhóm bạn thân gồm 3 cô gái tuổi 30 với sự nghiệp khác nhau: Ahn So Hee (Lee Sun Bin thủ vai) làm biên tập viên truyền hình, Han Ji Yeon (Han Sun Hwa thủ vai) là một giáo viên yoga còn Kang Ji Goo (Jung Eun Ji thủ vai) là một YouTuber, chuyên gấp giấy origami.

Khung cảnh mới trong phần 2 là tiền đề cho những tình tiết bất ngờ về sau.

Là 3 mảnh ghép với 3 cá tính khác biệt, nhưng hội chị em lại tìm thấy sự đồng điệu và niềm vui trên bàn nhậu. So Hee, Ji Yeon và Ji Goo thường gặp nhau sau giờ làm. Như nhiều dân công sở khác tại Hàn Quốc, 3 cô gái xem việc ăn thịt nướng và nhâm nhi cùng nhau là thói quen giải trí bình thường. Thế nhưng, mọi chuyện có vẻ sẽ thay đổi trong phần mới khi số phận các nhân vật “xoay 180 độ”.

Ngay trong đoạn teaser, ê-kíp đã hé lộ một số tình tiết khó đỡ với tuyên bố gây sốc của cô nàng “hũ hèm” Ahn So Hee: “Chúng tôi đã bỏ rượu”. Sau đó, bộ 3 quyết định tạm nghỉ việc, cùng nhau tìm đến vùng thôn quê để hòa mình vào thiên nhiên. Đến khi trở về thành phố, họ tiếp tục lao vào những thách thức mới: Ji Yeon đổi phòng yoga, So Hee gặp rắc rối với giới showbiz, Ji Goo bỏ YouTube để làm quen công việc mới.

Work later, Drink now là phim Hàn hiếm hoi “nhậu nhẹt” được nâng lên thành một đề tài chính, như chất dẫn gắn kết những câu chuyện trong đời thực lẫn trên bàn ăn. Vì vậy, thật khó tưởng tượng những quý cô say xỉn sẽ ra sao nếu thiếu đi đồ uống có cồn. Tuy nhiên, cú twist này cũng hứa hẹn mở ra một khung cảnh mới, mang đến những tình tiết bất ngờ.

Dàn diễn viên làm nên thành công của phần một đồng loạt trở lại.

Khi các quý cô yêu

Thay vì chỉ tập trung vào câu chuyện xung quanh bàn nhậu, đạo diễn Park Soo Won tiết lộ phim sẽ khai thác tình yêu của các nhân vật trong phần mới. Ở phần trước, Kang Book Goo chiếm nhiều spotlight vì là người đàn ông duy nhất đứng cạnh 3 người đẹp. Anh là đồng nghiệp, đồng thời là đối tượng cảm nắng của So Hee.

Tuy nhiên, do cách thể hiện tình cảm đặc biệt của cô nàng biên tập viên, mối quan hệ giữa họ vẫn tiến triển rất chậm. Thay vì tìm kiếm những địa điểm lãng mạn, So Hee lại thích hẹn hò bạn trai ở quán nhậu. Trong khi crush sẵn sàng nốc rượu bằng chai, Book Goo lại là người đàn ông nói không với hơi men.

Sự đối lập này đã mang đến nhiều tình huống hài hước, tạo nên sức hút của cặp đôi ngay từ phần một. Mối quan hệ giữa Book Goo và So Hee hứa hẹn có nhiều bước tiến mới khi cả hai tạm rời cuộc sống đô thị và có cơ hội xích lại gần nhau trong một khung cảnh lạ hơn.

Tình yêu giữa So Hee và Book Goo hứa hẹn có nhiều tiến triển thú vị.

Không chỉ So Hee, chuyện tình duyên của Ji Goo cũng có nhiều khởi sắc nhờ nhân tố “Mr.Nice Paper”. Anh chàng xuất hiện thoáng qua trong phần một sẽ là người chủ động chinh phục Ji Goo, quyết tâm thay đổi thói quen rượu chè, giúp cô trở nên điềm đạm hơn khi có tình yêu và quan điểm sống.

Người thủ vai “Mr.Nice Paper” là Yoon Shi Yoon - tài tử nổi tiếng qua show truyền hình 2 Days & 1 Night, cùng những series ăn khách như Hit the Top, Grand Prince và Nokdu Flower… Trong phần đầu, anh chỉ xuất hiện thoáng chốc. Tuy nhiên sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả đã khiến biên kịch quyết định phát triển mạnh nhân vật của Shi Yoon trong phần phim mới.

Bộ phim đánh dấu lần cộng tác tiếp theo giữa 4 diễn viên “bạn gái Lee Kwang Soo” - Lee Sun Bin, Eun Ji (nhóm Apink), Han Sun Hwa và Si Won (nhóm Super Junior). Bên cạnh dàn cast quen thuộc, đài TVING còn tiếp tục mời biên kịch Wi So Young cộng tác cùng tác giả Mikkang để giúp câu chuyện phát triển tự nhiên, chiều lòng người hâm mộ webtoon.