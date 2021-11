Show Running Man Hàn Quốc bị chỉ trích vì đối xử bất công với sao trẻ

Các nghệ sĩ thần tượng xuất hiện trong chương trình mới đây không được lộ mặt hay giới thiệu tên tuổi với lý do chưa hoàn thành thử thách.

Ngày 13/11, Nate đưa tin chương trình Running Man bản mới (spin off) có tên là Outrun by Running Man lên sóng 2 tập đầu tiên trên kênh Disney +, với ba thành viên Kim Jong Kook, Ji Suk Jin và Haha.

Theo Osen, tập đầu tiên của Outrun by Running Man nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. Đến tập 2, bản mới của show giải trí ăn khách nhất Hàn Quốc vướng tranh cãi vì phân biệt đối xử với nghệ sĩ thần tượng kém danh tiếng.

Running Man bị lên án vì xây dựng nội dung bất lợi với khách mời kém tên tuổi. Ảnh: Koreaboo.

Cụ thể, 10 thành viên của những nhóm nhạc nam mới ra mắt được mời xuất hiện trong chương trình. Tuy nhiên, họ phải đeo mặt nạ và không được giới thiệu tên tuổi cho đến khi xé thành công bảng tên của Kim Jong Kook, Ji Suk Jin và Haha.

Với việc không hoàn thành thử thách, cả 10 nghệ sĩ khách mời đều không thể lộ mặt và chỉ được hiển thị tên nhóm trên sóng truyền hình.

Cách xây dựng nội dung thiếu công bằng với thần tượng trẻ của Outrun by Running Man bị khán giả chỉ trích dữ dội. Theo họ, nghệ sĩ đến chương trình làm khách mời đều với mục đích quảng bá tên tuổi. Osen tiết lộ một nghệ sĩ trẻ khi đối đầu với Haha từng cầu xin đàn anh cho mình cơ hội lên sóng, nhưng không được chấp nhận.

"Ê-kíp thật tàn nhẫn với nghệ sĩ trẻ. Họ đã cố gắng vì chương trình nhưng đến tên tuổi cũng không được giới thiệu", "Chương trình đang lợi dụng sao trẻ ư? Họ làm việc chăm chỉ, cuối cùng lại chẳng được gì", "Các cậu ấy đã cầu xin để được quảng bá một lần trên truyền hình, nhưng ê-kíp lại không tôn trọng và đùa giỡn với họ. Thật bức xúc khi xem tập 2 của show", khán giả lên án.

Outrun by Running Man (hay còn gọi là Running Man: More Playing Than Running) lên sóng từ ngày 12/11. Theo tiết lộ của Kim Jong Kook, nội dung chương trình sẽ thay đổi khá nhiều so với bản gốc như tăng số lượng trò chơi trí tuệ, các thành viên Song Ji Hyo, Yang Se Chan hay Yoo Jae Suk chỉ xuất hiện trong bản spin off trong vai trò khách mời.