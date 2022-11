Show hẹn hò Hàn Quốc tiếp tục bị chỉ trích vì nhiều cảnh nhạy cảm

Eden, Descendants of Instinct công bố trailer giới thiệu phần 2. Chương trình tiếp tục gây tranh cãi vì có nhiều cảnh thân mật.

Eden, Descendants of Instinct giới thiệu hình ảnh mùa 2.

Ngày 10/11, tờ Stoo đưa tin show hẹn hò Eden, Descendants of Instinct công bố những hình ảnh đầu tiên của phần 2. Theo truyền thông Hàn Quốc, trong video teaser của chương trình, 4 cặp nam nữ tiếp xúc thân mật ngay lần đầu gặp mặt. Họ động chạm cơ thể nhau. Bối cảnh bãi biển cũng xuất hiện trong video. Các thí sinh nam và nữ mặc đồ bơi để cùng nhau trải qua các trò chơi dưới nước.

Truyền thông Hàn Quốc nhận định Eden, Descendants of Instinct tiếp tục khai thác yếu tố giật gân bất chấp tranh cãi của phần đầu tiên. Thậm chí, nhiều khán giả tranh cãi khi video teaser phần 2 có những lời thoại nhạy cảm. Chương trình bắt đầu lên sóng vào 15/11.

Hình ảnh gây tranh cãi trong phần 2 của chương trình.

Eden, Descendants of Instinct là phiên bản Hàn Quốc của Too Hot to Handle. Lên sóng vào tháng 6, chương trình bị chỉ trích thậm tệ vì nội dung phản cảm. Trong chương trình, 8 thí sinh nam và nữ sống chung một nhà để tìm tình yêu đích thực. Họ xuất hiện với trang phục gợi cảm và có nhiều động chạm thân mật.

Eden, Descendants of Instinct thậm chí bị khiếu nại vì có quá nhiều cảnh quay phản cảm. Theo Sports Seoul, Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc cho biết có tổng cộng 4 đơn khiếu nại liên quan đến chương trình. Đáng nói, chương trình chỉ gán nhãn 15+ dù có nhiều cảnh táo bạo.

Jung Deok Hyeon, một nhà phê bình văn hóa đại chúng, nói với Sports Seoul: “Mức độ tiếp xúc của các thí sinh là 15+, nhưng bản thân bối cảnh đã rất giật gân. Ngay khi gặp nhau, họ mặc đồ bơi, giới thiệu bản thân và lập tức động chạm nhau trong quá trình chơi. Bọn họ không ngủ chung giường nhưng vẫn chung phòng. Như thế là không thoải mái. Xét đến điều này, tôi nghĩ việc chương trình gắn nhãn 19+ là đúng đắn”.

Video gây tranh cãi của show hẹn hò Hàn Quốc Trong teaser của show hẹn hò Eden, Descendants of Instinct, dàn thí sinh mặc đồ gợi cảm và có nhiều cảnh động chạm.