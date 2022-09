Show của BTS phải đổi địa điểm

Địa điểm tổ chức concert miễn phí của BTS đã được đổi thành sân vận động trong trung tâm thành phố Busan, cách địa điểm dự kiến ban đầu khoảng 20 km.

Ngày 3/9, The Korea Herald đưa tin Big Hit Entertainment - công ty quản lý của BTS - đã đưa ra thông báo về việc đổi địa điểm tổ chức show nhạc miễn phí Yet To Come in Busan. Nơi tổ chức mới là sân vận động Asiad Main Stadium nằm ngay trung tâm Busan và cách địa điểm dự kiến ban đầu khoảng 20 km.

Trước đó, nhóm đã lên kế hoạch tổ chức buổi hoà nhạc tại quận Gijang, phía đông bắc Busan với sức chứa lên tới 100.000 khán giả. Buổi biểu diễn diễn ra vào ngày 15/10 với mục đích ủng hộ nỗ lực của thành phố Busan trong việc giành quyền đăng cai hội trợ Triễn lãm Thế Giới - World Expo 2030.

Sân vận động Asiad Main Stadium tại Busan, Hàn Quốc. Nguồn: The Korea Herald.

Phía Big Hit cho rằng vì sân khấu Gijang cách khá xa trung tâm thành phố nên người tham gia khó có thể tiếp cận concert. Khoảng cách địa lý quá xa gây khó khăn trong việc tìm kiếm phương tiện đi lại. Sự an toàn của nghệ sĩ và người hâm mộ cũng khó được đảm bảo.

"Chúng tôi đã thay đổi địa điểm biểu diễn để mang lại trải nghiệm xem dễ chịu và suôn sẻ hơn. Khả năng tiếp cận và sự thuận tiện của khán giả là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi vẫn muốn đảm bảo những yếu tố an toàn song song với chất lượng của buổi hoà nhạc", công ty quản lý của BTS thông báo.

Theo Korea Times, do sự kiện Yet To Come in Busan, các phòng nghỉ gần khu vực Gijang bị "cháy phòng". Giá phòng tại đây tăng mạnh, gấp từ 20 đến 30 lần giá phòng thông thường. Thêm việc khó khăn trong di chuyển nên ban tổ chức mới đưa ra thông báo về việc tổ chức ở địa điểm mới.

Việc thay đổi địa điểm tổ chức buổi concert thành sân vận động với sức chứa hạn chế về chỗ ngồi (60.000 người) đồng nghĩa với việc giảm quy mô của buổi hoà nhạc. Big Hit cho biết họ sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về sự kiện này sau đó.

Concert của BTS dự kiến tổ chức vào ngày 15/10. Ảnh: The Korea Herald.

Với tư cách là đại sứ quan hệ công chúng cho Busan World Expo 2030, BTS xem đây là cơ hội để quảng bá toàn cầu về thành phố Busan và văn hóa Hàn Quốc. Chương trình sẽ được trình chiếu đồng thời trên màn hình lớn tại bãi đậu xe ngoài trời của Nhà ga hành khách quốc tế cảng Busan với sức chứa khoảng 10.000 người, cũng như thông qua phát trực tuyến.

Concert Yet To Come in Busan thu hút sự mong đợi từ phía người hâm mộ vì đây là buổi biểu diễn đầu tiên của BTS tại Hàn Quốc kể từ khi nhóm tổ chức concert Permission to Dance on Stage tại Seoul vào tháng 3.

Vào giữa tháng 6, BTS đã thông báo tạm ngừng hoạt nhóm, thay vào đó sẽ tập trung vào các dự án solo của các thành viên.