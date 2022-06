Shipper ở Hà Nội vật lộn với nắng nóng 39 độ C

Vào giờ cao điểm 11-14h, khi nhu cầu đặt đồ ăn trưa của dân văn phòng tăng cao, anh Trường cố chạy khoảng 10 đơn rồi mới nghỉ ngơi. Anh mang nước mát từ nhà để đối phó nắng nóng.

Gần 10h trên phố Duy Tân, tranh thủ chưa có thêm đơn hàng, anh Phạm Văn Trường (30 tuổi, huyện Thanh Trì) ăn sáng và ngồi nghỉ dưới bóng cây ven đường.

“Khoảng một tiếng nữa là đến giờ cao điểm, đơn sẽ ‘nổ’ liên tục. Tôi chạy tới khoảng 14-15h mới nghỉ ăn trưa”, anh nói với Zing.

Làm shipper gần 3 năm nay, anh Trường cho biết đã quá quen với công việc vất vả. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng gay gắt vài ngày qua khiến anh thấy khó chịu.

Anh Trường mang theo bình nước mát từ nhà và vào quán trà đá hoặc chỗ râm mát để nghỉ khi đuối sức. Sau giờ nghỉ trưa, tranh thủ trời chiều bớt oi bức hơn, anh chạy tới 21h là nghỉ.

Anh Trường tranh thủ ăn sáng khi chưa có đơn mới. Mỗi ngày, anh chạy khoảng 12 tiếng.

Từ ngày 19/6, thời tiết Hà Nội duy trì trạng thái nắng nóng với nhiệt độ cao nhất được dự báo vượt ngưỡng 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C kéo dài từ 10h đến 17h. Lúc này, mức nhiệt cảm nhận ở ngoài trời lên tới 38-42 độ C. Sau khoảng ngày 21/6, thời tiết mới bắt đầu dịu dần.

Công việc đòi hỏi di chuyển ngoài đường liên tục khiến các shipper và tài xế công nghệ gặp khó khăn khi thời tiết cực đoan.

Cố chạy vào giờ cao điểm

5h30, anh Tùng (40 tuổi, huyện Phúc Thọ) di chuyển 30 km vào nội thành và bắt đầu công việc lúc 6h30. Vật dụng không thể thiếu với anh những ngày này là chiếc kính mát, găng tay, áo chống nắng dày và bình nước 1l được bỏ sẵn đá.

Tới hơn 10h30, anh Tùng có 7-8 đơn. Anh tranh thủ nghỉ ngơi dưới tán cây trước khi bước vào giờ cao điểm 11-12h30.

“Tôi chủ yếu chạy nhiều khi dân văn phòng ăn trưa. Khi vãn đơn, tôi vừa ăn, vừa nghỉ ở hàng quán rồi lại tiếp tục. Khách hàng ‘nổ’ đơn lại phải đi ngay”, anh nói.

Để đối phó với nắng nóng, anh Tùng cho biết cố gắng che kín nhiều nhất có thể. Khi bình hết nước đá, anh lại vào siêu thị mua thêm.

Hầu hết shipper đều mang nước mát từ nhà và che chắn kỹ dưới thời tiết nắng nóng.

Chiều tối, khi thời tiết bớt gay gắt, anh Tùng chạy tới 20h. Cũng có hôm nhiều đơn, anh cố kham thêm một tiếng nữa mới nghỉ.

“Những hôm nắng nóng thế này, chúng tôi được hãng hỗ trợ 5.000 đồng/đơn để động viên tinh thần. Mỗi ngày, tôi nhận khoảng 30 đơn nhưng thu nhập không đáng kể vì giá xăng tăng cao. Nếu nhận chạy đường xa sẽ khá hơn một chút, còn đơn gần thì rất ít”, anh chia sẻ.

Với anh Đặng Trần Tạo (30 tuổi, quận Đống Đa), ship đồ ăn chỉ là công việc part-time nên không có giờ làm cố định. Khi nào rảnh, anh sẽ mở ứng dụng và chạy khoảng 4 tiếng/ngày.

Giống nhiều shipper, anh Tạo chủ yếu chạy vào giờ cao điểm ăn trưa tới khoảng 14h. Hai hôm nay, hãng phụ cấp thời tiết nắng nóng 5.000 đồng/đơn. Tuy nhiên, anh không ép mình làm quá sức.

“Trời mát thì tôi cố chạy ra khu có đông quán ăn để tỷ lệ có đơn cao hơn. Còn khi nắng quá, tôi nghỉ dưới tán cây hoặc về nhà nghỉ ngơi. Đi ship mấy hôm nay cũng mệt vì thời tiết oi bức”, anh nói.

Khung “giờ vàng” với các shipper là 11-14h, khi dân văn phòng đặt đồ ăn trưa.

Khổ vì bão giá và thời tiết

Một shipper nữ giấu tên cho biết sau hơn 2 tiếng mở ứng dụng, chị nhận được 4 đơn hàng. Với chị, khung “giờ vàng” cũng là 11-13h, khi dân văn phòng gọi đồ ăn trưa.

“Sau 14h, tôi sẽ về nhà nghỉ ngơi tới 16h để tránh lúc oi bức nhất. Tối tôi tranh thủ chạy tới 21h. Nắng nóng khiến công việc của tôi vất vả hơn vì shipper nam có khi còn đuối sức. Nhiều khi mệt tôi chỉ uống nước, không nuốt nổi cơm. Trong khi đó, bão giá khiến xăng dầu tăng cao nhưng tiền ship vẫn thế”, chị nói khi chờ lấy đơn.

Nữ shipper cho biết hãng thưởng thêm vào giờ cao điểm nên dù mệt mỏi, chị cũng cố chạy để tăng thu nhập.

Khi hãng có phụ cấp nắng nóng và thưởng vào giờ cao điểm, nhiều shipper cố gắng nhận đơn rồi mới nghỉ ngơi.

Nắng nóng oi bức khiến chị Lợi (26 tuổi, quận Cầu Giấy) rút ngắn thời gian làm việc từ 10 tiếng xuống còn 7-8 tiếng/ngày để đảm bảo sức khỏe. Chị cho hay khi thời tiết vài ngày tới dễ chịu hơn, chị sẽ làm bù để thu nhập không bị ảnh hưởng.

“Mong đợt nắng nóng gay gắt sớm qua đi” cũng là điều anh Nguyễn Anh Tú (27 tuổi, quận Cầu Giấy) hy vọng. Hàng ngày, anh chạy chủ yếu vào khung 9-14h và 15-21h.

“Thời tiết thất thường khiến shipper mệt mỏi vì hôm trước vừa mưa ngập, vài ngày sau lại nắng nóng kỷ lục. Thêm vào đó, bão giá khiến xăng đắt đỏ, hãng lại cắt thưởng ngày. Là trụ cột gia đình, còn nuôi con nhỏ, tôi chỉ biết cố gắng”, anh nói.