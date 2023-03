Shin Tae-yong lo lắng về số phận của U20 World Cup 2023

“Tôi nghe thông tin về việc lễ bốc thăm bị hủy bỏ. Tôi thực sự lo lắng và lấy làm tiếc. Tôi hy vọng U20 World Cup diễn ra suôn sẻ ở Indonesia. Đây là giải đấu đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của bóng đá Indonesia”, HLV Shin Tae-yong chia sẻ trước truyền thông.

Ông Shin Tae-yong nhận nhiệm vụ dẫn dắt U20 Indonesia tại U20 World Cup 2023 kể từ khi mới bước chân tới xứ vạn đảo. “Tôi làm việc chăm chỉ từ năm 2020 để chuẩn bị cho U20 World Cup 2023. Vì vậy, tôi rất muốn góp mặt tại giải đấu này”, HLV người Hàn Quốc nhấn mạnh.

Ông Shin Tae-yong khẳng định U20 Indonesia vẫn đang tập luyện bởi chưa có thông tin chính thức về việc U20 World Cup 2023 bị hủy. Tuy nhiên, HLV Shin Tae-yong cho biết U20 Indonesia chưa chắc đi tập huấn tại Hàn Quốc vào tháng sau như kế hoạch.

Trong khi đó, CNN Indonesia đưa tin bài hát chính thức của U20 World Cup trên trang web chính thức của FIFA biến mất. FIFA và nhóm nhạc của Indonesia, Weird Genius ra mắt ca khúc chính thức của U20 World Cup 2023 là “Glorious” hôm 24/3. Bài hát này do các ca sĩ Lyodra, Tiara Andinini và Ziva Magnolya thể hiện và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các CĐV xứ vạn đảo.

Theo kế hoạch, ca khúc “Glorious” sẽ được trình bày trong lễ bốc thăm chia bảng U20 World Cup 2023 nhưng gần đây, FIFA quyết định hủy bỏ sự kiện này.

U20 World Cup 2023 dự kiến diễn ra từ 20/5-11/6/2023 với sự tham gia của 24 đội bóng ở 6 sân vận động. Với tư cách chủ nhà, U20 Indonesia nghiễm nhiên có mặt ở vòng chung kết. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia, Erick Thohir sẽ sang Zurich (Thụy Sĩ) để thương lượng với FIFA nhằm cứu vãn tình thế.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.