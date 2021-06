Sharp ra mắt tủ lạnh chủ động ức chế vi khuẩn bằng Plasmacluster Ion

Nhằm giúp các gia đình bảo vệ sức khỏe, Sharp tích hợp công nghệ diệt khuẩn chủ động Plasmacluster Ion từ máy lọc khí vào dòng sản phẩm tủ lạnh mới.

Tủ lạnh Sharp áp dụng công nghệ diệt khuẩn từ Nhật Bản cho dòng 4 cửa kiểu Pháp sang trọng, có dung tích lớn lẫn những thiết bị 2 cửa truyền thống luôn đồng hành cùng gia đình Việt.

Chủ động diệt vi khuẩn, lưu trữ thực phẩm an toàn

Bài toán bảo vệ sức khỏe người dùng luôn được Sharp đặt lên hàng đầu. Vấn đề này ngày càng trở nên cấp thiết trước vấn đề dịch bệnh, bụi mịn hay thực phẩm không vệ sinh. Vì vậy, Sharp đẩy mạnh việc tích hợp công nghệ diệt khuẩn chủ động Plasmacluster Ion vào các dòng tủ lạnh của mình. Từ năm 2001 đến nay, công nghệ được nhiều người tiêu dùng tin tưởng với hơn 90 triệu sản phẩm trang bị Plasmacluster Ion được bán ra trên toàn cầu.

Plasmacluster Ion hoạt động bằng cách dùng plasma tạo ra và phân tán các cụm ion dương và âm vào không khí, tương tự ion trong tự nhiên nơi thác nước hay rừng cây. Những ion này chủ động bám vào vi khuẩn, dùng cơ chế hóa học để ức chế hoạt động và tiêu diệt chúng. Bằng cách đó, ion loại bỏ bào tử nấm mốc, vi khuẩn, virus có hại từ nguồn sản xuất hoặc sinh ra trong quá trình lưu trữ.

Tủ lạnh Sharp 4 cửa giành giải thưởng thiết kế sản phẩm tại iF Design Award 2021.

Trong đó, 99% virus cúm gia cầm A (H7N9) bị ức chế khả năng lây nhiễm trong vòng 47 phút ở phạm vi hộp 1,3 m (thí nghiệm do Sharp Corporation và Viện nghiên cứu Pasteur tại TP.HCM thực hiện 11/2015). 96,5% virus cúm gia cầm H5N1 bị diệt trong môi trường dung dịch phức tạp hơn không khí (thí nghiệm tiến hành tại Viện Vệ sinh Dịch tễ TW, do Đại học Bách Khoa Hà Nội kiểm nghiệm 10/2008).

Cơ chế của Plasmacluster Ion giúp tủ lạnh Sharp có khả năng giữ thực phẩm tươi ngon lâu hơn, giảm mối nguy hại về sức khỏe từ thực phẩm mất vệ sinh. Đồng thời, thiết bị góp phần khử mùi, hạn chế lẫn chéo mùi từ các loại thức ăn khác nhau.

Công nghệ Plasmacluster Ion được cấp bằng sáng chế tại Nhật Bản và đạt giải tại Lễ trao giải Phát minh 2008 do Viện Sáng chế và Sáng kiến Nhật Bản tổ chức. Công nghệ có hiệu quả thực tiễn tại Nhật, Mỹ, Anh, Đức, Trung Quốc và do GLP (Good Laboratory Practice) chứng minh về sự an toàn khi sử dụng.

Thiết kế hiện đại, đa công năng

Ngoài chức năng làm lạnh cơ bản, tủ lạnh ngày nay được kỳ vọng có nhiều chế độ và thiết kế hợp lý, đồng thời trở thành món đồ nội thất cho không gian bếp hiện đại. Tủ lạnh Plasmacluster Ion 4 cửa từ Sharp là thiết bị như vậy.

Công nghệ Plasmacluster Ion được chứng nhận hiệu quả trong bảo quản thực phẩm.

Tủ lạnh thiết kế mặt gương sáng bóng cùng bảng điều khiển cảm ứng trên cửa, tạo điểm nhấn cho căn nhà. Bên cạnh đó, loạt tính năng làm lạnh hiện đại đáp ứng nhiều nhu cầu trữ lạnh khác nhau.

Tủ lạnh 4 cửa từ Sharp có dung tích lớn và không có vách ngăn giữa, giúp tận dụng không gian tối đa để chứa được cả thực phẩm kích thước lớn. Không chỉ dòng tủ này, cả dòng 2 cửa truyền thống cũng được Sharp tích hơp công nghệ Plasmacluster Ion nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của gia đình Việt.

Thiết kế đa công năng sử dụng của tủ lạnh Sharp. Ảnh chụp màn hình.