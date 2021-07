'Sharon Stone không bị lừa đóng cảnh nhạy cảm'

Đạo diễn phim "Bản năng gốc" khẳng định họ làm việc dựa trên sự hợp tác, thỏa thuận giữa hai bên.

Ngày 8/7, theo New York Post, Paul Verhoeven - đạo diễn Bản năng gốc (1992) - khẳng định ông không lừa Sharon Stone để quay cảnh nhạy cảm trong bộ phim nổi tiếng.

"Bà ấy biết chính xác những gì mình đang làm. Trước khi quay phim, chúng tôi thảo luận Stone sẽ đóng vai cô gái thường xuyên ngồi chéo chân, không mặc đồ lót giữa các bữa tiệc. Chúng tôi cố gắng giải thích nhân vật rất có thể bị lộ hàng nhưng Stone vẫn chấp nhận", đạo diễn người Hà Lan nói với Variety.

Paul Verhoeven cho biết trí nhớ của ông hoàn toàn khác xa những gì Sharon Stone viết trong hồi ký. "Cô ấy thậm chí nói rằng 'Tôi biết mình sẽ bị lộ hàng. Đó là lý do tôi làm điều đó'. Ở đây không ai bắt ép ai cả", ông khẳng định.

Bản năng gốc để lại nhiều danh tiếng cũng như tai tiếng cho Sharon Stone.

Đạo diễn phim Showgirls nhấn mạnh ông vẫn tôn trọng Sharon Stone dù bất đồng ý kiến về cảnh quay kinh điển trong Bản năng gốc. Quan điểm khác biệt không thể làm lu mờ vai diễn Catherine Tramell của Stone.

"Tôi sẵn sàng trao đổi công việc với Stone. Những bất đồng nhỏ không làm ảnh hưởng sự tôn trọng của tôi cho bà ấy", Paul khẳng định.

Đầu tháng 3, Sharon Stone ra mắt hồi ký The Beauty of Living Twice. Trong sách, minh tinh nổi tiếng khẳng định cô bị ép để cởi đồ lót khi diễn cảnh vắt chéo chân trứ danh. "Họ nói đồ lót của tôi bị lộ trên khung hình, yêu cầu tôi cởi bỏ chúng để thực hiện cảnh quay", nữ diễn viên ghi trong hồi ký.