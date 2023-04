Shakira đưa con rời khỏi Barcelona

Nữ ca sĩ 46 tuổi trông khá xúc động khi ôm và vẫy tay tạm biệt bạn bè, người thân ở Barcelona. Truyền thông Tây Ban Nha mô tả những cảnh này là "lời tạm biệt cuối cùng" của Shakira với cuộc sống cũ trước khi bắt đầu chương mới ở Mỹ.

Mặc dù đượm vẻ buồn bã, Shakira trông vẫn sành điệu trong bộ trang phục denim và dắt tay hai con trai Milan, 10 tuổi cùng Sasha, 8 tuổi, tiến về cửa khởi hành. Cô và hai nhóc tì sẽ di chuyển bằng máy bay riêng sang trọng.

Mỹ nhân người Colombia cũng đăng tải những chia sẻ đầy cảm xúc trên Twitter: "Tôi định cư ở Barcelona để mang lại cho các con sự ổn định, nhưng bây giờ chúng tôi phải tìm kiếm điều đó ở một nơi khác trên thế giới. Nơi đó, chúng tôi sẽ bên cạnh gia đình, bạn bè và biển cả. Hôm nay, chúng tôi chính thức bắt đầu một chương mới trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc của mình".

Ngôi sao nhạc Pop đáng lẽ rời đi vào ngày 3/1 nhưng chuyến đi bị lùi lại do sức khỏe cha cô yếu đi.

Tình cũ của Shakira, Pique được cho là "rất khó chịu" khi chỉ được "thông báo trước vài ngày" rằng bạn gái cũ sẽ chuyển đến Miami cùng hai con trai của họ trong tuần này. Theo các nhà báo Lorena Vasquez và Laura Fa, phía luật sư của Shakira, Pilar Mane đã thông báo với luật sư của Pique là Ramon Tamborero rằng chủ nhân hit Waka Waka sẽ sớm dứt khoát ra đi. Nhưng cựu sao Barca vẫn rất tức giận vì không được biết về ngày chính xác họ sẽ rời đi.

Các nhà báo Tây Ban Nha cũng khẳng định rằng hai cậu bé sẽ bắt đầu đi học ở Miami, Florida, Mỹ vào ngày 11/4 - ngày học sinh Mỹ trở lại sau kỳ nghỉ xuân.

Trước đó, vào tháng 11, sau nhiều cuộc đàm phán kéo dài, mà đỉnh điểm là cuộc gặp kéo dài 12 giờ với luật sư của hai bên, Shakira và Pique xác nhận rằng cuối cùng đã đạt được thỏa thuận về quyền nuôi con. Theo đó, cựu cầu thủ Barca sẽ dành thời gian nghỉ lễ với các con. Còn mong muốn của Shakira là được chuyển đến Miami, nơi cô từng sống.

