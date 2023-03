Sevilla sở hữu 'DNA' Europa League, còn MU có gì?

Việc phải đối đầu một đội bóng có DNA Europa League như Sevilla là thử thách không dễ dàng cho thầy trò HLV Erik ten Hag.

Sevilla là đối thủ khó lường của tại Europa League. Ảnh: Reuters.

Sau Real Sociedad, Barcelona, Real Betis, lá thăm may rủi đưa MU chạm trán Sevilla ở tứ kết Europa League 2022/23. Thầy trò HLV Jorge Sampaoli đang sở hữu thành tích bất bại trong lịch sử đối đầu "Quỷ đỏ" thành Manchester (2 thắng, 1 hòa). Bất chấp đang chơi tốt ở cúp châu Âu, "Quỷ đỏ" có lý do để thận trọng trước màn so tài với Sevilla.

'DNA' Europa League của Sevilla

Nếu Real Madrid có DNA Champions League với 14 chức vô địch thì Sevilla cũng sở hữu DNA Europa League. Trong lịch sử, không đội bóng nào vô địch Europa League nhiều như Sevilla. Trong 6 trận chung kết góp mặt, đại diện đến từ Tây Ban Nha thắng cả 6 lần. Số danh hiệu của Sevilla gấp đôi đội xếp thứ nhì trong lịch sử là Inter Milan (3 lần).

"Không ai muốn gặp MU, họ là một trong những đội hay nhất thế giới hiện tại. Nhưng chúng tôi từng hạ đối thủ đến 2 lần, 1 lần ở Champions League và 1 lần ở Europa League. Sevilla có tham vọng và sự tự tin vào đội hình hiện tại", Phó chủ tịch Jos Mara del Nido Carrasco của Sevilla chia sẻ sau buổi lễ bốc thăm.

Mùa 2019/20, Bruno Fernandes cùng đồng đội thua Sevilla 1-2 ở bán kết Europa League. Trước đó vào mùa 2017/18, "Quỷ đỏ" dưới sự chỉ đạo của Jose Mourinho cũng bị loại ngay vòng 16 đội Champions League khi thua CLB La Liga với tổng tỷ số 1-2.

"Chúng tôi có sự kết nối thân thiết với Europa League hơn bất kỳ CLB nào. Ở giải quốc nội, đúng là Sevilla chơi không tốt. Nhưng tại Europa League, đội có 29 lần vượt qua đối thủ vòng knock-out sau 31 trận. Sevilla chưa bao giờ bị loại khi vào đến tứ kết ở giải này", ông Carrasco nói thêm.

Sevilla thể hiện bộ mặt trái ngược khi trở lại đấu trường quen thuộc Europa League mùa này. Thầy trò HLV Jorge Sampaoli đánh bại PSV và Fenerbahce để điền tên mình vào tứ kết. Trước đó, Sevilla gây thất vọng ở La Liga và Champions League. Đội xếp tận thứ 13 trên bảng xếp hạng giải quốc nội và chỉ hơn nhóm rớt hạng 2 điểm. Tại Champions League, CLB này cũng sớm nói lời chia tay giải sau vòng bảng khi chỉ kiếm được 1 chiến thắng sau 6 trận.

Europa League là giải đấu bước ngoặt giúp Sevilla tránh một mùa giải thảm họa. Trong đội hình, CLB La Liga vẫn còn sự phục vụ của Suso, một trong hai cầu thủ sút tung lưới David de Gea và khiến MU bị loại ở Europa League cách đây 3 năm. Bên cạnh đó, tài năng của nhà cựu vô địch Champions League (Ivan Rakitic) và kinh nghiệm của những người từng chơi ở Premier League (Erik Lamela và Jesus Navas) cũng hữu ích với Sevilla.

Alex Telles (số 3), hậu vệ được MU cho Sevilla mượn ở đầu mùa này, đủ điều kiện ra sân ở hai trận đấu sắp tới. Ảnh: Reuters.

Cơ hội của MU

So với thời điểm khi Mourinho hay Ole Gunnar Solskjaer còn cầm quân, MU của Erik ten Hag cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong lối chơi. Express nhận định lối đá pressing mạnh mẽ kèm khả năng chuyển trạng thái nhanh chóng khiến MU không còn e ngại khi phải gặp các đội chơi kiểm soát đến từ Tây Ban Nha như Sevilla.

"Ở MU, chúng tôi phải chiến thắng ở tất cả đấu trường. Europa League vẫn là giải đấu quan trọng. Đây là nơi chúng tôi có thể giành chức vô địch và giật vé dự Champions League vào năm sau", HLV Ten Hag chia sẻ sau trận thắng Betis hôm 17/3.

Marcus Rashford vẫn là niềm hy vọng số một trên hàng công của MU mùa này. Chân sút người Anh trở thành cầu thủ trẻ nhất cán mốc 25 bàn ở đấu trường châu Âu của "Quỷ đỏ" (25 tuổi, 136 ngày). Nếu Rashford duy trì khả năng săn bàn như hiện tại, hàng thủ có phong độ kém của Sevilla (để thủng lưới 40 bàn sau 25 vòng tại La Liga) khó đứng vững.

Bên cạnh Rashford, những trụ cột từng chơi ở La Liga như Casemiro hay Raphael Varane sẽ đem đến những kinh nghiệm hữu ích cho "Quỷ đỏ". Với riêng Varane, anh từng kiếm về 11 chiến thắng cho Real sau 15 lần chạm trán Sevilla ở mọi đấu trường.

Sau khi giành Carabao Cup, MU hy vọng có thêm ít nhất một danh hiệu vào cuối mùa. Nếu tiếp tục lên ngôi tại FA Cup hoặc Europa League, đây được xem là mùa giải thành công với "Quỷ đỏ" và cá nhân HLV Ten Hag.