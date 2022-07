Seolhyun mắc chứng mờ mắt

Nữ ca sĩ Seolhyun, thành viên nhóm nhạc AOA, mắc chứng mờ mắt, nhìn không rõ mọi vật.

Ngày 26/7, Naver đưa tin nữ ca sĩ Seolhyun, thành viên nhóm nhạc thần tượng AOA, cho biết đang mắc một chứng bệnh về mắt.

Trong bài đăng trên trang cá nhân, Seolhyun viết: "Có ai bị vấn đề về thay đổi tầm nhìn không. Mắt của tôi giống như đang trong một cuộc gọi mà mạng wi-fi không ổn định".

Theo nữ ca sĩ, cô nhìn không rõ, mọi vật trước mắt bị mờ trong một khoảng thời gian ngắn.

Người hâm mộ của Seolhyun động viên nữ ca sĩ nên đi khám. Họ lo lắng cô làm việc quá sức dẫn đến đói lả, cơ thể không đảm bảo sức khỏe. Thậm chí có người cho rằng đó là triệu chứng của bệnh loạn thị.

Seolhyun là thành viên của nhóm nhạc AOA. Ảnh: Naver.

Sau đó, Seolhyun lên tiếng trấn an fan: "Tôi bị bệnh sỏi tai. Nếu các bạn gặp triệu chứng giống như tôi, hãy đến gặp bác sĩ tai mũi họng".

Theo Naver, sỏi tai là một là loại bệnh rối loạn chức năng, gây rối loạn thăng bằng và cảm nhận chuyển động, thường gặp ở những người bị tiền đình. Sỏi tai gây ra các cơn chóng mặt lặp đi lặp lại, kéo dài trong vài giây.

Seolhyun sinh năm 1995, nổi tiếng ngay khi ra mắt cùng nhóm nhạc AOA nhờ vóc dáng đẹp. Hình ảnh chưa chỉnh sửa của nữ ca sĩ cho một nhãn hàng từng trở thành hiện tượng và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Hàn Quốc. Truyền thông xứ kim chi gọi cô là một trong những nữ hoàng quảng cáo, bên cạnh Suzy, Jennie, IU...

Seolhyun tham gia một số phim điện ảnh và truyền hình như The Great Battle, Memoir of a Murderer, Orange Marmalade, My Country, Awaken (phát sóng trên OCN năm 2020), The Killer's Shopping List.