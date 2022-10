Seolhyun (AOA) rời công ty

Nữ ca sĩ Seolhyun, thành viên nhóm nhạc AOA rời công ty sau 10 năm làm việc. Cô chia sẻ bản thân có những định hướng mới trong tương lai.

Seolhyun được cho là thành viên chủ chốt của FNC Entertainment. Cô rời công ty vì có những định hướng mới trong tương lai. Ảnh: Allkpop.

Chiều 20/10, Hankyung đưa tin FNC Entertainment thông báo sau khi trò chuyện và thảo luận, Seolhyun - thành viên của nhóm nhạc nữ AOA - sẽ kết thúc hợp đồng với công ty sau 10 năm cống hiến.

Theo nguồn tin, hợp đồng độc quyền của Seolhyun với FNC Entertainment dự kiến sẽ kết thúc vào cuối tháng 10. Nữ ca sĩ đã không tái ký. Cuộc chia tay diễn ra êm đẹp. Phía FNC Entertainment nói thêm: "Chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đến Seolhyun, người đã tin tưởng và ủng hộ công ty trong quãng thời gian dài".

Seolhyun rời công ty vì có những định hướng mới trong tương lai. Ảnh: Hankyung.

Seolhyun cũng tiết lộ cô đã có nhiều cuộc gặp gỡ với các công ty khác trong quá trình tìm công ty quản lý. Nữ thần tượng đặt mục tiêu sẽ trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, cô cho biết bản thân cực kỳ cẩn thận và nghiêm túc với những kế hoạch trong tương lai.

Hồi tháng 7, Seolhyun khiến người hâm mộ lo lắng vì mắc một chứng bệnh về mắt. Theo nữ ca sĩ, cô nhìn không rõ, mọi vật trước mắt bị mờ trong một khoảng thời gian ngắn.

Seolhyun sinh năm 1995, nổi tiếng ngay khi ra mắt cùng nhóm nhạc AOA nhờ vóc dáng đẹp. Hình ảnh chưa chỉnh sửa của nữ ca sĩ cho một nhãn hàng từng trở thành hiện tượng và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Hàn Quốc. Truyền thông xứ kim chi gọi cô là một trong những nữ hoàng quảng cáo, bên cạnh Suzy, Jennie, IU...

Những năm gần đây, Seolhyun tập trung vào diễn xuất. Cô tham gia một số phim điện ảnh và truyền hình như The Great Battle, Memoir of a Murderer, Orange Marmalade, My Country, Awaken (phát sóng trên OCN năm 2020), The Killer's Shopping List.