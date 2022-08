Seo In Guk vào vai tội phạm máu lạnh

Trong phim điện ảnh "Project Wolf Hunting", Seo In Guk gây bất ngờ khi hóa thân thành tội phạm hung bạo, điên loạn.

Mới đây, Project Wolf Hunting công bố những hình ảnh đầu tiên. Seo In Guk thủ vai tên tội phạm với đầy hình xăm khiến người xem rùng mình. Hiện tài tử 35 tuổi đang xuất hiện trong series Cafe Minamdang của đài KBS với vai diễn đạo sĩ giả mạo Nam Han Joon và đem lại nhiều tiếng cười.

Tạo hình Seo In Guk trong phim mới.

Trên nhiều diễn đàn phim Hàn, người hâm mộ ca ngợi kỹ năng diễn xuất linh hoạt của Seo In Guk khi khắc họa sự tương phản đáng kinh ngạc giữa hai nhân vật.

Bộ phim hành động - giật gân Project Wolf Hunting khắc họa hành trình sinh tồn của những tên tội phạm nguy hiểm di chuyển xuyên Thái Bình Dương từ Philippines đến Hàn Quốc trên con tàu chở hàng khổng lồ.

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của diễn viên sinh năm 1987 kể từ Pipelin, tái hợp hai bạn diễn Lee Soo Hyuk và Jung So Min.

Sự góp mặt của Seo In Guk và Kim Hong Sun - vai trò đạo diễn - là lý do giới mộ điệu mong chờ dự án. Điểm mạnh của đạo diễn 53 tuổi là những dự án có cốt truyện cuốn hút cùng kỹ xảo điện ảnh hút mắt như Metamorphosis (2019), The Con Artists (2014), Traffickers (2012)...

Có gương mặt được đánh giá là “mỹ nam” phù hợp với dòng phim tình cảm, Seo In Guk đã vụt sáng thành sao nhờ vai diễn học sinh cấp ba đáng yêu Yoon Yoon jae của series ăn khách Reply 1997. Phim mở ra “cánh cửa mới” cho sự nghiệp của anh, người trước đó chỉ có vài vai phụ mờ nhạt.

Seo In Guk trong Reply 1997.

Tuy nhiên, anh không chỉ “đóng khung” mình trong dòng phim lãng mạn. Cái tên Seo In Guk dần trở thành một trong những gương mặt sáng giá khi xuất hiện trong loạt dự án mang màu sắc tâm lý - bí ẩn pha chút siêu nhiên như Master's Sun, The Smile Has Left Your Eyes, Doom At Your Service…

Project Wolf Hunting khởi chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Toronto lần thứ 47 ở Canada vào 8/9, trước khi ra mắt người hâm mộ trên toàn cầu.