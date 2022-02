Selena Gomez trở lại trường quay

"Only Murders in the Building" được ghi hình phần mới sau thành công của mùa đầu. Selena Gomez trở lại vai Mabel, tập trung phá án cùng hai người đàn ông lớn tuổi.

Daily Mail đưa tin ngày 18/2 (giờ Mỹ), Selena Gomez đến phim trường ở thành phố New York để quay phần mới cho series Only Murders In The Building. Xuất hiện cùng cô là hai bạn diễn Steve Martin và Martin Short.

Ngôi sao 30 tuổi mặc áo thun, quần jeans đơn giản, khoác ngoài chiếc áo len. Cô cùng đoàn phim được nhìn thấy ghi hình bên trong quán ăn. Khi bắt gặp ống kính paparazzi, Gomez tỏ ra vui vẻ, niềm nở.

Selena Gomez ghi hình phần 2 của Only Murders In The Building ở New York, Mỹ. Ảnh: Daily Mail.

Only Murders in the Building theo chân ba người lạ gồm Steve Martin, Martin Short và Selena Gomez. Họ có chung nỗi ám ảnh về tội ác thực sự và đột nhiên thấy mình bị quấn lấy nhau.

Khi cái chết rùng rợn xảy ra bên trong tòa nhà căn hộ Upper West Side, bộ ba nghi ngờ có kẻ giết người và sử dụng kiến ​​thức chính xác của chính mình về tội phạm để điều tra sự thật.

Tác phẩm trinh thám pha hài do Steve Martin và John Hoffman sáng tạo đã trở thành series hài mở màn ấn tượng với nhiều lượt xem nhất trong lịch sử đài Hulu. Trên Rotten Tomatoes, phim nhận 100% đánh giá tích cực.

Giới chuyên môn xem đây là vai nặng ký, cho thấy sự tiến bộ trong diễn xuất của Selena Gomez. Hình tượng nhân vật Mabel Mora cá tính, mạnh mẽ tỏ ra phù hợp với nữ diễn viên. Vai diễn mang đến nguồn năng lượng tích cực và sự thực tế cần thiết cho một phim trinh thám bí ẩn.

Theo Daily Mail, phần mới nhất sẽ lên sóng vào tháng 12. Siêu mẫu Cara Delevingne được xác nhận xuất hiện trong phần này. Cô đóng vai Alice - nhân vật trong thế giới nghệ thuật ở New York, có liên quan trực tiếp đến các nhân vật chính.

Selena Gomez ôm Chris Martin trong MV Let Somebody Go. Ảnh: People.

Song song với diễn xuất, Gomez vẫn đều đặn tung sản phẩm âm nhạc. Ngày 8/2, cô kết hợp nhóm Coldplay trình làng MV Let Somebody Go. Billboard nhận xét cách hát của Gomez thổn thức, lột tả nỗi đau đi kèm với việc phải buông tay người yêu. Bài hát không trưng trổ nhiều kỹ thuật và chỉ tập trung vào cảm xúc, do vậy, Gomez thể hiện dễ dàng.