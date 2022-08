Selena Gomez muốn bỏ nghề

Selena Gomez nói cô sẵn sàng từ bỏ Hollywood để lấy chồng, tập trung nuôi con và chăm sóc gia đình.

Trong postcard Giving Back Generation, nữ ca sĩ Selena Gomez cho biết cô sẵn sàng vẫy tay chào tạm biệt Hollywood. Cô muốn kết hôn và được làm mẹ, từ bỏ mọi hào nhoáng của giới giải trí để tập trung vào cuộc sống cá nhân.

"Tôi hy vọng được kết hôn và làm mẹ. Cuối cùng, tôi cảm thấy mệt mỏi với mọi thứ. Tôi muốn dành phần lớn cuộc đời mình để làm từ thiện trước khi từ bỏ", nữ ca sĩ - diễn viên nói với MC Raquelle Stevens và Ashley Cook.

Chủ nhân bản hit Same Old Love nói việc chứng kiến em gái cùng cha khác mẹ 8 tuổi lớn lên khiến mong muốn làm mẹ của cô ngày càng lớn.

Selena Gomez và em gái cùng cha khác mẹ tại thảm đỏ ra mắt phim Frozen II. Ảnh: Getty.

Đây không phải lần đầu Selena Gomez nói về kế hoạch lập gia đình. Trong podcast Awards Chatter hồi tháng 6 của Hollywood Reporter, nữ ca sĩ nói việc chuyển từ Texas đến Hollywood sống khiến cô đặt nặng vấn đề có con.

"Tôi chắc chắn sẽ sinh bốn đứa con. Không có gì sai trái khi tôi muốn điều đó", nữ diễn viên nói.

Tuy hiện tại chưa công khai người yêu, Selena Gomez đang được cho là hẹn hò nhà sản xuất phim người Italy Andrea Iervolino. Hai người được ghi lại khoảnh khắc tình tứ trên du thuyền ở Positano, Italy.

Nhà làm phim 35 tuổi người Italy và nữ ca sĩ từng hợp tác trong bộ phim In Dubious Battle (2016) và trở nên thân thiết từ đó. Vào dịp sinh nhật năm 2019, giọng ca Lose You to Love Me đã ở Italy cùng Iervolino. Lần gần nhất họ xuất hiện chung là trong chuyến đi vào năm ngoái.

Khoảnh khắc tình tứ giữa Selena Gomez và nhà sản xuất Andrea Iervolino. Ảnh: Backgrid.

Trong cuộc phỏng vấn trước đó, Selena Gomez nói cô tự hào về bản thân khi biết cách vượt qua sóng gió tình cảm với Justin Bieber. Cô và ngôi sao sinh năm 1994 kết thúc chuyện tình vào năm 2018. 4 năm sau chia tay, Gomez cho rằng việc quyết định chấm dứt mối quan hệ với Justin Bieber khiến cô có thể dành toàn thời gian để tập trung vào bản thân, giải quyết những vấn đề của riêng mình.

"Tôi cần phải vượt qua những điều tiêu cực nhất ở thời điểm đó. Nói cách khác, lúc ấy tôi không có hình dung về cuộc sống tiếp theo nên làm gì nhưng tôi biết rằng thời gian đó tôi đã học hỏi được rất nhiều điều tốt đẹp cho bản thân", Selena Gomez nói.