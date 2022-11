Selena Gomez lên tiếng về ảnh chụp chung với Hailey Bieber

Selena Gomez nói khoảnh khắc thân thiết với vợ Justin Bieber không phải vấn đề to tát để mọi người mang ra bàn luận, mổ xẻ.

Selena Gomez chụp ảnh cùng Hailey Bieber.

Ngày 2/11, Selena Gomez trả lời phỏng vấn Vulture để quảng bá cho phim tài liệu My Mind and Me sắp phát hành. Khi được hỏi đến ảnh chụp chung với Hailey, cô nói: "Đó không phải vấn đề lớn".

Theo cựu ngôi sao Disney, mọi người không cần bàn tán rôm rả hay thắc mắc nhiều về khoảnh khắc đó. Bởi vì cô và vợ Justin hoàn toàn bình thường, không xích mích như dư luận đồn thổi.

"Bức ảnh chẳng phải điều gì đáng lo ngại cả", Selena nhấn mạnh.

Ngày 15/10, hai người đẹp cùng tham dự gala của Bảo tàng Học viện điện ảnh tại Los Angeles, Mỹ. Sao phim Only Murders in the Building và Hailey Bieber trở thành tâm điểm khi xuất hiện chung khung hình.

Selena Gomez thân thiết với Hailey Bieber, xóa tan nghi vấn mâu thuẫn vì Justin Bieber. Ảnh: People.

Trong ảnh, hai ngôi sao đều mỉm cười, Selena đặt tay lên chân Hailey, và trong bức ảnh khác, giọng ca Lose You to Love Me đã ôm eo người mẫu 26 tuổi.

Bức ảnh đã được chia sẻ rộng rãi trên báo chí, mạng xã hội. Khán giả cho rằng đây là minh chứng xóa tan những tin đồn không hay giữa hai người phụ nữ trong vài năm qua, đồng thời cho thấy Hailey không khó xử khi chạm mặt tình cũ của chồng.

"Tôi và chị Sel từng trò chuyện với nhau sau lễ cưới", Hailey tiết lộ trong podcast hồi tháng 9. Người mẫu kể buổi nói chuyện diễn ra cởi mở, hai người khẳng định không ganh ghét hay thù địch nhau. Việc Hailey chủ động liên hệ và chia sẻ với Selena được xem là hành động thể hiện sự tôn trọng với cựu ngôi sao Disney và cả hai đều đã sẵn sàng bước tiếp.

"Tôi tôn trọng chị ấy. Giữa chúng tôi không có mâu thuẫn gì cả. Tất cả chỉ là tình yêu", vợ Justin Bieber bày tỏ.

Về phía Gomez, cô đăng video kêu gọi mọi người dùng từ ngữ tử tế khi bàn luận sự việc nào đó. Nữ diễn viên hy vọng không có sự thù địch nào tiếp tục xảy ra.