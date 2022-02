Selena Gomez học cách buông bỏ tình yêu trong MV mới

Sản phẩm kết hợp cùng ban nhạc Coldplay là minh chứng cho sự thay đổi, cải thiện trong giọng hát của Selena Gomez.

Ngày 7/2 (giờ Mỹ), sau gần 4 tháng ra mắt, Let Somebody Go - đĩa đơn nằm trong album Music of the Spheres của Coldplay - mới được nhóm phát hành định dạng MV. Sản phẩm âm nhạc có Selena Gomez góp mặt.

Với tông màu trắng đen chủ đạo, MV mở đầu bằng cảnh trưởng nhóm Coldplay Chris Martin và Selena Gomez trao nhau cái ôm đầy xúc động, trước khi anh hát: "Chúng ta đã có một tình yêu như vậy / Anh nghĩ rằng tình cảm này sẽ không bao giờ mất đi".

Theo People, hai ngôi sao chìm sâu vào cảm xúc cô độc, tìm đến nhau nhưng dường như không thể gặp nhau. Họ bước lên chiếc cầu thang không có điểm kết thúc và ôm lấy nhau, trước khi nó hóa thành tro bụi.

Chris Martin và Selena Gomez trong MV Let Somebody Go. Ảnh: People.

Màn trở lại của cựu ngôi sao Disney được đánh giá cải thiện trong giọng hát. Cách hát của Gomez có sự thổn thức, lột tả nỗi đau đi kèm với việc phải buông tay người yêu. Bài hát không trưng trổ nhiều kỹ thuật và chỉ tập trung vào cảm xúc, do đó, Gomez thể hiện khá dễ dàng.

Cô ngân nga: "Tất cả cơn bão chúng ta phong hóa / Tất cả mọi thứ mà chúng ta đã trải qua / Bây giờ không có anh, em phải làm gì trên Trái Đất này? / Khi em gọi các chuyên gia và / Em yêu cầu họ giải thích / Họ nói tình yêu chỉ là nỗi đau / Và khi mọi thứ đã sai / Em có thể biến nỗi buồn của mình thành bài hát / Ồ, tình yêu đau đến vậy / Hãy để ai đó ra đi".

Let Somebody Go hiện có gần 1,5 triệu lượt xem cùng nhiều bình luận khen cú bắt tay giữa Coldplay và Selena Gomez. Có khán giả viết: "Coldplay luôn độc đáo và không thể so sánh được. Mọi người đều đồng ý rằng Coldplay và Selena Gomez đã làm tan chảy trái tim người yêu nhạc với màn trở lại này".

Trên Instagram, Gomez chia sẻ ảnh hậu trường nhí nhố với Martin và bày tỏ niềm vui khi MV Let Somebody Go ra mắt. People cho biết nhóm Coldplay trình diễn ca khúc này trong chuyến lưu diễn Music of the Spheres bắt đầu từ ngày 18/3 tại Costa Rica.