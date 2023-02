Selena Gomez đập tan tin đồn mâu thuẫn với Bella Hadid

Vì từng là bạn gái của The Weeknd, Selena Gomez và Bella Hadid được cho là có khoảng thời gian không ưa nhau.

Selena Gomez và Bella Hadid từng vướng nghi vấn bằng mặt không bằng lòng.

Ngày 21/2, Selena Gomez quay video và đăng trên tài khoản cá nhân nhưng sử dụng âm thanh lồng tiếng của Bella Hadid. Nữ diễn viên nhép theo nội dung của đoạn âm thanh: "Tên tôi, tên tôi là Bella Hadid". Ngoài ra, Gomez còn dùng bộ lọc tạo mắt và đôi lông mày xếch giống như người mẫu 27 tuổi.

"Ước gì mình xinh xắn như Bella Hadid", cựu ngôi sao Disney chú thích. Cô còn đăng bức ảnh Hadid chụp cho Vogue hồi năm 2022 và gọi người mẫu là "Girl Crush" (tạm dịch: Cô gái yêu thích của tôi).

Selena Gomez chia sẻ liên quan đến Bella Hadid. Ảnh: Us Magazine.

Những bày tỏ của Gomez khiến người hâm mộ chú ý. Bởi từ trước đến nay, giọng ca Lose You to Love Me ít đề cập Hadid trên mạng xã hội và phương tiện truyền thông. Hơn nữa, cả hai vướng tin không ưa nhau vì đều từng hẹn hò ca sĩ The Weeknd.

Với hành động mới đây của Gomez, Us Magazine cho rằng giữa hai người phụ nữ đẹp này không có bất kỳ mâu thuẫn nào như nhiều người vẫn nghĩ.

The Weeknd và Bella Hadid từng có mối quan hệ lãng mạn suốt 18 tháng trước khi chia tay lần đầu vào tháng 11/2016. Sau đó, nam ca sĩ yêu Gomez và chia tay người đẹp này vào tháng 10/2017.

Đến tháng 5/2018, The Weeknd bất ngờ tái hợp người mẫu nổi tiếng. Theo The Sun, Hadid khá ghen tuông. Cô yêu cầu bạn trai xóa hết mọi thứ liên quan đến Gomez sau khi tái hợp. Thế nhưng, cuộc tình của The Weeknd với Hadid vẫn không kéo dài.

Người hâm mộ chỉ ra rằng Gomez và Hadid nhiều lần nhấn theo dõi nhau trên Instagram rồi lại hủy, làm dấy lên tin đồn xích mích. Đến cuối cùng, Gomez vẫn theo dõi tài khoản của Bella và Gigi Hadid, song hai người mẫu không tương tác với cựu diễn viên Disney.