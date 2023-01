Selena Gomez có bạn trai mới

Selena Gomez đang hẹn hò Andrew Taggart. Bạn trai mới của cô là nhạc sĩ, thành viên nhóm The Chainsmokers.

Theo nguồn tin độc quyền của Us Weekly, Selena Gomez đã có bạn trai mới. Nửa kia của cô là nhạc sĩ, DJ Andrew Taggart, thành viên nhóm The Chainsmokers. Cả hai có quãng thời gian vui vẻ hẹn hò.

"Cả hai không hề che giấu chuyện tình cảm của mình. Họ rất thoải mái. Selena Gomez và Andrew Taggart thường dành thời gian đi chơi bowling, xem phim cùng nhau. Selena Gomez hiếm khi rời khỏi Andrew Taggart. Cả hai rất vui vẻ khi ở bên nhau", US Weekly dẫn lời nguồn tin.

Nguồn tin thân cận chia sẻ thêm Selena Gomez dành nhiều tình cảm và "không rời Andrew Taggart nửa bước".

Selena Gomez hẹn hò Andrew Taggart. Ảnh: AP.

Mối quan hệ giữa Andrew Taggart và Selena Gomez chớm nở sau khi nam nghệ sĩ kết thúc chuyện tình với Eve Jobs - con gái út của Steve Jobs.

Trước đó, Andrew Taggart từng có thời gian hẹn hò Meredith Mickelson, Chantel Jeffries và Haley Rowe.

Andrew Taggart sinh năm 1989, được mệnh danh là "hit-maker" đình đám bậc nhất trong làng nhạc EDM thế giới. Cùng với Alex Pall, cả hai là chủ nhân của nhiều ca khúc đình đám như Closer, Something Just Like This, Paris, Roses, Don't Let Me Down, Inside Out, The One, All We Know...

Về phía Selena Gomez, ngôi sao Love You Like a Love Song từng vướng tin hẹn hò với đạo diễn Andrea Iervolino vào năm 2022. Cả hai có chuyến du lịch chung ở châu Âu. Tuy nhiên, cô không lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm với đạo diễn người Italy.

Thời gian gần đây, nữ ca sĩ trở thành tâm điểm tranh cãi của dư luận liên quan đến chuyện ngoại hình. Đáp trả những bình luận từ công chúng, nữ ca sĩ nói không còn để tâm tới số cân bởi cô biết dù thế nào thì mọi người cũng bàn tán.

Người đẹp chia sẻ: "Họ viết những câu đại loại như 'bạn quá gầy', 'bạn quá béo', 'trang phục này không vừa vặn với bạn'... Tôi đã quá quen với những lời phán xét, nhưng chắc chắn không còn buồn nữa. Dù trông như thế nào, tôi vẫn hài lòng và hoàn hảo theo cách của riêng mình".