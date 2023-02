Selena Gomez bức xúc khi Hailey chế giễu Taylor Swift

Khẳng định "Taylor Swift là bạn thân nhất trong giới giải trí", Selena Gomez lên tiếng bênh vực khi nữ ca sĩ từng bị Hailey Bieber chế giễu.

Selena Gomez và Hailey Bieber từng chụp ảnh chung vài tháng trước.

Theo Page Six, trong video lan truyền trên mạng xã hội, Hailey Bieber được nhìn thấy có hành động giễu cợt Taylor Swift. Người mẫu trẻ đã mở to miệng và chỉ ngón tay trỏ vào lưỡi khi rapper Method Man nhắc đến album Reputation (2017) của Swift.

Clip này được cắt ra từ chương trình Drop the Mic, trong khoảng từ tháng 10/2017 đến tháng 3/2019, song được dân mạng bất ngờ chia sẻ rầm rộ trở lại. Đáng chú ý, Selena Gomez đã bình luận dưới bài đăng: "Xin lỗi nhé, bạn thân nhất của tôi đã và đang tiếp tục là một trong những người tốt nhất cuộc chơi".

Bình luận của Gomez khiến người hâm mộ xôn xao khi cô công khai bảo vệ bạn thân trước vợ của Justin Bieber, mặc dù sự việc đã diễn ra khá lâu.

Một số fan cho rằng cựu diễn viên Disney không cần hành động như vậy, trong khi những người khác tỏ ra ủng hộ. Một thành viên mạng viết: "Tôi tin tưởng Sel. Cô ấy lên tiếng vì không muốn mọi người hiểu sai về Taylor, dù ở bất kỳ thời điểm nào".

Taylor Swift là bạn thân nhất của Selena Gomez trong showbiz. Ảnh: People.

Sau phát ngôn bênh vực bạn thân, giọng ca Good for You tuyên bố tạm ngừng dùng mạng xã hội để tránh đọc phải bình luận tiêu cực. Ở tuổi ngoài 30, Gomez không muốn đôi co với antifan và cho rằng những người làm nghiêm trọng hóa vụ việc giữa cô và Hailey là "ngớ ngẩn".

"Tôi rất hạnh phúc và may mắn khi có những người bạn tốt, người hâm mộ tuyệt vời trên thế giới. Tôi ổn, tôi đang rất hài lòng với chính mình và sẽ không quan tâm những gì người khác nói", Gomez chia sẻ.

Hiện, phía Hailey Bieber chưa đưa ra bình luận về chuyện này.

Vào tháng 11 năm ngoái, Page Six đưa tin sao phim Only Murders in the Building và Hailey Bieber trở thành tâm điểm khi chụp hình cùng nhau ở gala của Bảo tàng Học viện điện ảnh tại Los Angeles, Mỹ. Khi đó, khán giả cho rằng đây là minh chứng xóa tan những tin đồn không hay giữa hai người phụ nữ trong vài năm qua, đồng thời cho thấy Hailey không khó xử khi chạm mặt tình cũ của chồng.