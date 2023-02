'See tình' gây bão thế giới nhưng còn thiếu sức mạnh 'Gangnam Style'

"See tình" đang gây sốt toàn cầu. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng "See tình" mới dừng ở trào lưu, chưa thể là một "cú nổ" lớn như sức mạnh "Gangnam Style" của Kpop 11 năm trước.

Những ngày qua, See tình (DTAP sáng tác, Hoàng Thùy Linh thể hiện) phủ sóng khắp nơi, từ Hàn Quốc, Trung Quốc tới Thái Lan, Philippines, Malaysia, Ấn Độ… See tình là ca khúc tiếp theo của Việt Nam sau Hai phút hơn, Ghen cô Vy, Dễ đến dễ đi… nổi tiếng ở nhiều quốc gia. Điều này khiến công chúng kỳ vọng vào việc tương lai nhạc Việt bùng nổ toàn cầu, thậm chí có thể trở thành hiện tượng thế giới giống Gangnam Style hay Despacito?

See tình độc đáo, sôi động như Gangnam Style

Trở lại 11 năm trước, cả thế giới cuồng nhiệt vì Gangnam Style và điệu nhảy ngựa từ PSY. Với Gangnam Style, âm nhạc, văn hóa… của một nước châu Á như Hàn Quốc bỗng chốc được hàng tỷ dân trên toàn thế giới dành sự quan tâm, chú ý.

Gangnam Style được phát hành tháng 7/2012. Trong những ngày đầu phát hành, ca khúc không được khán giả quê nhà đón nhận. Sau khi màn vũ đạo ngựa trở thành trào lưu trên thế giới, ca khúc mới quay lại thống trị bảng xếp hạng âm nhạc quê nhà. Gangnam Style hiện đạt tới 4,6 tỷ lượt xem.

Hai năm sau đó, hai anh em Vegard Ylvisåker và Bård Ylvisåker dưới danh nghĩa nhóm hài Yivis tạo hiệu ứng tương tự Gangnam Style nhờ MV The Fox (What Does The Fox Say).

Tiếp đến, công chúng thế giới chứng kiến sự ra đời của bản hit Latin Despacito để rồi ca khúc này sau đó thậm chí vượt qua nhiều kỷ lục Gangnam Style lập nên. Despacito không chỉ khẳng định vị trí của nhạc Latin, mà còn làm thay đổi cả ngành du lịch ở đất nước Puerto Rico.

Tới 7/2017, Despacito cùng phiên bản remix đánh bại Sorry của Justin Bieber và Shape Of You của Ed Sheeran để trở thành ca khúc được nghe nhiều nhất trong lịch sử, hãng Universal Music Latin Entertainment thông báo. MV cũng nhận 4 tỷ lượt xem sau 9 tháng ra mắt, soán ngôi của See You Again và Gangnam Style.

PSY làm thay đổi vận mệnh Kpop nhờ Gangnam Style.

Dù khác biệt về bối cảnh, thậm chí thể loại, ở Gangnam Style hay Despacito, giới âm nhạc vẫn tìm thấy điểm chung trong nhiều ca khúc lan tỏa khắp thế giới. Và See tình cũng đang có điều đó.

Theo nhà sản xuất BeeBB (tên thật Phạm Nguyễn Phương Anh), đó chính là âm nhạc độc đáo, sôi động và quan trọng là kết hợp với điệu nhảy khá đặc sắc không thể lẫn vào đâu.

“Cá nhân tôi cảm nhận See tình có bản phối remix rất hay và sôi động. Việc bài nhạc phổ biến, trở thành hiện tượng toàn cầu là điều tôi thấy rất vui và đáng tự hào cho âm nhạc Việt Nam”, nhà sản xuất nói với Zing.

Trong khi đó, nhà sản xuất Khoa Nguyễn cho biết See tình là ca khúc hiếm hoi của Việt Nam có melody bắt tai, nghe là thích từ lần đầu nên ca sĩ và ca khúc vươn tầm quốc tế là xứng đáng.

Trường hợp Gangnam Style, Despacito chứng minh kỷ lục lập ra là để vượt qua. Các kỷ lục liên tiếp được thiết lập rồi lại bị xô đổ khi những ca khúc mới ra đời. Đặc biệt, sự phát triển của quá nhiều nền tảng mạng xã hội cho phép âm nhạc có thể vượt biên và lan tỏa đi khắp nơi trên toàn thế giới.

Do đó, không chỉ người hâm mộ và cả giới chuyên môn cũng đang hy vọng Vpop sau những Hai phút hơn, See tình, sẽ sớm có được ca khúc đình đám thế giới giống Gangnam Style hay Despacito.

Kpop đã chuẩn bị hàng thập kỷ, Vpop cũng cần một hành trình

Với Gangnam Style năm 2012, thành công của ca khúc không dừng lại ở việc bùng nổ mạng xã hội. Tới tháng 8/2012, bài hát đã ảnh hưởng đến văn hóa đại chúng trên toàn thế giới. Tại Mỹ, Gangnam Style đạt vị trí thứ hai trên Billboard Hot 100. Tính đến cuối năm 2012, Gangnam Style đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc của hơn 30 quốc gia như Canada, Pháp, Đức, Italy, Nga, Tây Ban Nha, Anh…

Đây là một trong những thành công quan trọng nhất của Gangnam Style. Gangnam Style cũng có bệ phóng quan trọng từ những bước đi trước đó của công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Không phải ngẫu nhiên, Hàn Quốc coi giải trí như một ngành công nghiệp để dồn tiềm lực và tiền đầu tư cho hàng loạt lĩnh vực nghệ thuật.

Trước Gangnam Style, Hàn Quốc đã có hành trình dài “xâm chiếm” các nước lân cận bằng phim truyền hình, điện ảnh. Nhiều ca sĩ, nhóm nhạc thần tượng nước này như BoA, Bi Rain, Wonder Girls, SNSD cũng coi US-UK là thị trường trọng tâm để phát triển. Nhiều người trong số họ từng phát hành sản phẩm riêng cho sản phẩm này sau đó lọt bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Dù có Ghen Cô Vy, See tình, nhạc Việt nói chung còn gặp nhiều thử thách để có thể đạt được thành công tương tự Gangnam Style.

Trong khi đó, ngay lúc này, Vpop vẫn quá mới mẻ với khán giả Âu Mỹ. Và sức ảnh hưởng của See tình hiện tại dừng ở phạm vi mạng xã hội và chủ yếu khu vực châu Á thay vì toàn cầu trên nhiều phương diện, từ bảng xếp hạng tới phát thanh, truyền hình như Gangnam Style. Bước đầu tiên để lọt được các bảng xếp hạng nước ngoài, chẳng hạn Billboard Hot 100, See tình cần chinh phục khán giả Âu Mỹ. Nhưng đây cũng là mục tiêu không dễ để đạt được và Kpop đã chứng minh họ cần hàng thập kỷ để đạt được điều đó.

Cũng từng là hiện tượng toàn cầu, Ghen Cô Vy thậm chí thành công hơn See tình ở chỗ là xuất hiện trên nhiều phương tiện truyền thông nước ngoài. Bài hát xuất hiện trong chương trình Last Week Tonight (phát sóng trên kênh HBO) hay tạp chí Billboard.

Sau thành công của Ghen Cô Vy, tạp chí âm nhạc nổi tiếng của Mỹ Billboard có bài giới thiệu về nhạc sĩ Khắc Hưng. Bài viết đề cập đến sự nổi tiếng của nhạc sĩ 9X sau thành công của loạt ca khúc hit, đặc biệt là Ghen Cô Vy gây sốt. Được nhiều phương tiện truyền thông quốc tế giới thiệu nhưng Ghen cô Vy cũng nhanh chóng giảm nhiệt thay vì duy trì sức hút lâu dài.

Do đó, khán giả Việt hoàn toàn có quyền tin vào tương lai tươi sáng của nhạc Việt. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng phải nhìn nhận thực tế, nhạc Việt vẫn còn hành trình rất dài để đạt được thành công giống Gangnam Style nói riêng và Kpop nói chung. Vpop hiện tại chưa đủ sự cộng hưởng hay nội tại giải trí mạnh về thực lực để có thể tiến nhanh sau những cú viral. Đó có thể cũng là lý do khiến Ghen Cô Vy, Hai phút hơn hay See tình đều là những cơn sốt riêng lẻ, chưa gắn kết vào nhau thành sức mạnh.

Trước câu hỏi của Zing về việc liệu Vpop có được hiện tượng toàn cầu giống Gangnam Style và nếu có thì là bao lâu sau, BeeBB trả lời: “Với tôi, bất cứ khi nào cũng có thể xuất hiện một hiện tượng toàn cầu như Gangnam Style. Lý do là các nghệ sĩ trong nước có sự chăm chỉ, sáng tạo liên tục, hàng ngày. Tôi tin, đâu đó trong hàng trăm bông hoa, rồi sẽ có một bông hoa nở đẹp nhất”.

Nhà sản xuất Khoa Nguyễn đồng tình: “Sự lan tỏa của những ca khúc Việt như Ghen Cô Vy, Hai phút hơn, See tình… đem lại giá trị tinh thần cho người nghe và khiến bạn bè thế giới biết được nhạc Việt Nam không thua kém ca khúc quốc tế. Việc đưa nhạc Việt lên tầm 'quốc tế hóa' không phải viển vông mà là tương lai. Tôi tin vậy”.

