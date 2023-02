'See tình' bị khước từ

Ban tổ chức Cống hiến giải thích việc chọn "Gieo quẻ" thay vì bản hit "See tình" vào các đề cử quan trọng của giải thưởng là vì yếu tố chuyên môn.

Ngày 17/2, Ban tổ chức Cống hiến 2023 công bố hệ thống giải thưởng. Hoàng Thùy Linh xuất hiện ở nhiều hạng mục quan trọng như Nữ ca sĩ của năm, Bài hát của năm và Music video của năm. Tuy nhiên, điều đáng nói là nữ ca sĩ được đề cử Bài hát của năm và Music video của năm nhờ Gieo quẻ thay vì ca khúc đang hot See tình.

Sự vắng mặt của hiện tượng âm nhạc See tình

See tình là hiện tượng âm nhạc mà vài năm Vpop mới có một lần. Sau Ghen Cô Vy, See tình một lần nữa đưa văn hóa, âm nhạc Việt Nam phổ biến tới nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt khu vực châu Á. Hiếm khi, Vpop có một bài hát được đông đảo người nổi tiếng ở Hàn Quốc, Trung Quốc cover đến vậy.

Video vận động viên chuyên nghiệp Lee Da Hyeon nhảy trên nền nhạc của ca khúc See tình trong một trận đấu gần đây đạt hàng triệu lượt xem. Seunghoon (Winner), Shindong (Super Junior) cũng thực hiện vũ đạo Sorry Sorry trên nền nhạc See tình sau đó tạo thành trào lưu cover.

Nữ diễn viên nổi tiếng Chúc Tự Đan từng nhảy trên nền nhạc bài hát trong chương trình phát sóng tháng 9/2022 và được nhiều đồng nghiệp như Angelababy, Vương Diệu… hưởng ứng. Bài hát còn được Thái Y Lâm yêu thích và xuất hiện ở chương trình Xin chào thứ 7 có Vương Hạc Đệ, Hà Cảnh, Trương Nghệ Hưng, Uông Đông Thành...

See tình của Hoàng Thùy Linh được khán giả ở nhiều quốc gia yêu thích.

Tại Thái Lan, Philippines, Ấn Độ… bản hit của Hoàng Thùy Linh cũng xuất hiện liên tục. Lượt xem MV hiện đạt 42 triệu và phần bình luận xuất hiện hàng loạt ý kiến của người nước ngoài.

Tin vui đã đến với Hoàng Thùy Linh, DTAP cùng ê-kíp. Xa hơn, thành công này thắp lên niềm tin Vpop có thể vươn xa trên toàn thế giới.

Giám đốc Hãng đĩa Thời đại nói: "Vpop hoàn toàn có thể mơ tới thành công như Gangnam Style. Đó là hy vọng vì tiềm năng của See tình đã chắp cánh thêm cho ước mơ đó. Lúc này câu chuyện không còn do Hoàng Thùy Linh mà là chiến lược phát triển và xuất khẩu của giới âm nhạc để nâng cao thương hiệu. Bản thân Hoàng Thùy Linh và ê-kíp đã quá giỏi”.

Vì sao Gieo quẻ đánh bại See tình

Từ thành tích của See tình, những tưởng bài hát sẽ càn quét các giải thưởng âm nhạc Việt Nam. Do đó, việc bài hát này bị khước từ ở Cống hiến 2023 đã gây nhiều bất ngờ.

Giải thích về sự vắng mặt của See tình, nhà báo Hữu Trịnh - Phó trưởng ban tổ chức - lý giải Giải thưởng Cống hiến chú trọng tính chuyên môn. Khi tranh luận các đề cử, hội đồng chuyên môn thống nhất chọn ca khúc Gieo quẻ vì nó có tính chuyên môn, chất lượng âm nhạc cao hơn See tình.

Quy trình bầu chọn giải thưởng Cống hiến gồm 2 vòng. Ở vòng đề cử đầu tiên diễn ra ngày 4/1-6/2, top 10 hoặc 15 đề cử được ban tổ chức lựa chọn dựa trên ý kiến của phóng viên văn hóa, giải trí, hội đồng cố vấn. Từ đây, khán giả tiến hành bình chọn. Người có lượt bình chọn cao nhất được đặc cách để vào bảng đề cử chính thức. 4 đề cử còn lại được quyết định bởi bình chọn khán giả cộng phiếu bầu từ hội đồng.

See tình không xuất hiện ở Cống hiến ngay từ vòng đề cử đầu tiên.

Từ đó, có thể thấy những ca khúc thành công về hiệu ứng truyền thông, được khán giả yêu thích, đón nhận, thậm chí nổi tiếng tại nước ngoài chưa chắc đã tìm được tiếng nói chung của giới chuyên môn.

Gieo quẻ đánh dấu sự hợp tác giữa Hoàng Thùy Linh và Đen.

Gieo quẻ do Khắc Hưng làm trọn công đoạn từ sáng tác, phối khí, mixing (ghép giọng hát vào bản phối) và mastering. Đây là bản phối bắt tai mở màn bằng giai điệu ma mị của nhị và bộ gõ (drum roll, trống mõ). Chất liệu dân gian vẫn là cốt lõi của sản phẩm này. Bản phối kết hợp nhạc cụ dân tộc và âm thanh điện tử, pha chất liệu trap đang thịnh hành.

Sản phẩm có sự tham gia của rapper Đen. MV của bài hát cũng cài cắm nhiều chi tiết và được dàn dựng công phu. Tổng thể sản phẩm mang năng lượng tích cực, cổ vũ khán giả bước qua những khó khăn, muộn phiền của cuộc sống.

Trong khi đó, See tình do DTAP thực hiện. Bài hát có giai điệu vui tươi, hiện đại mang màu sắc retro, hơi hướm disco pop kết hợp ngũ cung ở phần điệp khúc. Ca từ cũng đơn giản, gần gũi với đời sống.

Gieo quẻ ăn điểm ở nội dung tích cực vào thời điểm người dân cả nước vừa bước qua giai đoạn dịch bệnh. Bài hát có thể phù hợp về chuyên môn so với tiêu chí của Cống hiến 2023 và đương nhiên ca khúc nào được gọi tên, chiến thắng cuối cùng cũng thuộc về Hoàng Thùy Linh lẫn ê-kíp.

Tuy nhiên, yếu tố chuyên môn thì vô cùng và không có thước đo cụ thể, trong khi đó khán giả cho rằng cũng cần sự tôn vinh xứng đáng cho những ca khúc hiếm hoi nổi tiếng toàn cầu như See tình. Nhất là khi See tình cũng được đánh giá cao về tính chuyên môn khi DTAP đã kết hợp khá tốt giữa âm nhạc điện tử với yếu tố truyền thống, dân gian. Nếu như vậy, See tình có cái kết trọn vẹn hơn cho sự lan tỏa suốt thời gian qua ở bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Sự ghi nhận, trao giải cho các ca khúc đạt thành tích tốt cũng là xu hướng chung ở nhiều thị trường âm nhạc, điển hình Hàn Quốc. Những hạng mục quan trọng của MAMA, Melon Music Award… thường được trao cho những sản phẩm vừa đảm bảo tính chuyên môn lẫn yếu tố thời sự.

Trao đổi với Zing, ông Hoàng Lê - CEO của TechBeat Records - nhận định See tình của Hoàng Thùy Linh ra mắt vào tháng 2/2022 là bản dance-pop pha trộn âm hưởng dân gian, đúng sở trường của nữ ca sĩ. Nhìn tổng thể, bài hát có giai điệu mê hoặc, màu sắc vui tươi, tạo cảm giác rung động thuần khiết, yêu đời. Bởi sự cuốn hút đó mà ca khúc dễ gây ấn tượng mạnh lần đầu nghe.

Trên chuyên trang đánh giá âm nhạc Pitchfork, See tình và Gieo quẻ cùng thuộc album Link đều được đánh giá cao.

“Tựa đề là một cách chơi chữ từ ‘si tình’. Ca khúc mang giai điệu disco-funk sôi động giống Funk Wav Bounces của Calvin Harris. Đoạn điệp khúc gợi lại màu sắc đặc trưng của Kpop với những câu luyến láy, từ tượng thanh. Bản phối giống nightcore hơn là vinahouse của Việt Nam. Tuy nhiên, hãy lắng nghe kỹ và bạn sẽ nghe thấy biến thể của từ ‘tình’ giống các từ phụ thường được sử dụng trong bài hát dân gian truyền thống”, Pitchfork nhận định về See tình.

Với Gieo quẻ, chuyên trang viết: “Ở Đánh đố, giọng hát của Hoàng Thùy Linh gần như bị lấn át bởi màn trình diễn của ca sĩ Tùng Dương và Thanh Lam. Dễ nuốt hơn nhiều là sự tưng bừng sôi nổi của Gieo quẻ. Ra mắt vào ngày đầu năm mới, đĩa đơn là nỗ lực của cô trong việc tạo ra một lối thoát khỏi thực tế nghiệt ngã do đại dịch mang lại. Giai điệu vui tươi của đoạn điệp khúc và tiếng sáo giống một khoảnh khắc để ngơi nghỉ, suy ngẫm và nhìn về tương lai”.