Sedan tầm giá 600 triệu chờ đón phiên bản Hyundai Elantra giá rẻ

Sức bán bùng nổ của Vios và Accent khiến Honda City khó bắt kịp, trong khi Hyundai Elantra thế hệ mới xuất hiện với phiên bản giá rẻ mang nhiều kỳ vọng.

Doanh số gần 3.000 xe trong tháng 9 đưa Hyundai Accent trở thành mẫu xe bán chạy nhất thị trường. Ảnh: TC Group.

Ở khoảng giá 600 triệu đồng, khách hàng có thể lựa chọn những mẫu sedan hạng B như Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City, hoặc nhóm sedan phân khúc cao hơn như Mazda3, Kia K3 và Toyota Corolla Altis với các phiên bản giá rẻ.

Tháng 9 vừa rồi, trong khi nhóm sedan hạng B tăng trưởng doanh số ấn tượng thì phân khúc sedan hạng C lại sụt giảm nhẹ, với điểm nhấn đáng chú ý thuộc về hai tháng trắng doanh số liên tiếp của Hyundai Elantra.

Toyota Vios, Hyundai Accent dẫn dắt phân khúc

Trong tháng 9, Toyota Việt Nam bán được 2.393 xe Vios, đạt mức doanh số cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ tháng trước.

Kết quả này đạt được một phần nhờ chương trình kích cầu cho các phiên bản E và G của Vios được đại lý Toyota triển khai từ đầu tháng 9, với giá trị ưu đãi tiền mặt lên đến 27 triệu đồng.

Hyundai Accent, Toyota Vios bùng nổ doanh số Số liệu bán hàng phân khúc sedan hạng B trong hai tháng gần nhất (Số liệu: VAMA, TC Group) Nhãn Hyundai Accent Toyota Vios Honda City Mitsubishi Attrage Mazda2 Kia Soluto Doanh số tháng 8 xe 1172 1133 739 438 312 305 Doanh số tháng 9

2879 2393 1114 697 416 219

Bất chấp đạt được mức tăng trưởng ấn tượng, Toyota Vios vẫn phải chịu thua Hyundai Accent. Trong tháng 9 vừa rồi, mẫu xe của thương hiệu Hàn Quốc sở hữu mức doanh số 2.879 xe, tăng gần 2,5 lần so với tháng trước.

Với lượng xe bán ra đạt gần 3.000 xe, Hyundai Accent cũng chiếm lấy vị trí số một trên bảng xếp hạng ôtô bán chạy nhất thị trường, vượt qua những cái tên đình đám khác như Toyota Veloz hay Mitsubishi Xpander.

Xét trong 3 tháng gần nhất, Hyundai Accent bán được đến 5.474 xe, vượt qua Toyota Vios với 4.646 xe. Tuy nhiên nếu nhìn rộng ra từ đầu năm, Toyota Vios vẫn là mẫu sedan hạng B bán chạy nhất thị trường Việt với tổng cộng 16.583 xe đã được giao đến tay khách hàng.

Xếp ngay phía sau Vios trên bảng xếp hạng doanh số ba quý là Hyundai Accent và Honda City với lần lượt 15.714 xe và 12.065 xe.

Toyota Vios vẫn được ưa chuộng nhất Doanh số lũy kế của nhóm sedan hạng B từ đầu năm (Số liệu: VAMA, TC Group) Nhãn Toyota Vios Hyundai Accent Honda City Mitsubishi Attrage Kia Soluto Mazda2 Doanh số 3 quý đầu năm xe 16583 15714 12065 5612 3266 2488

Mặc dù vẫn nằm trong nhóm 3 xe sedan hạng B có doanh số tốt nhất, Honda City cho thấy bản thân chưa thể vươn tầm trở thành kẻ thách thức đáng ngại đối với hai cái tên còn lại.

Trong khi Toyota Vios và Hyundai Accent bùng nổ doanh số trong tháng 9, Honda City chỉ đạt được doanh số 1.114 xe, nghĩa là còn thấp hơn những gì hai đối thủ từng làm được trong tháng 8.

Hồi tháng 9 khi trao đổi với Zing, tư vấn bán hàng của Honda cho biết mẫu sedan cỡ nhỏ này chỉ được ưu đãi tiền mặt ở mức 15-18 triệu đồng tùy phiên bản, kèm theo các phụ kiện nâng cấp.

Tuy nhiên khi mức ưu đãi không quá cao, giá xe Honda City chưa thể đạt đến khoảng giá bán hấp dẫn trong mắt người tiêu dùng vì vốn dĩ, giá xe niêm yết đã cao hơn mặt bằng chung phân khúc.

Honda City vẫn chưa thể bứt phá doanh số. Ảnh: Vũ Huỳnh.

Khi khoảng cách với Hyudai Accent chỉ là hơn 3.600 xe trước khi bước vào quý cuối cùng của năm, cơ hội ngược dòng của Honda City vẫn còn, mặc dù khá mong manh.

Với những cái tên còn lại trong nhóm sedan B, cả Mitsubishi Attrage, Kia Soluto và Mazda2 chỉ hợp thành doanh số lũy kế 11.366 xe kể từ đầu năm. Đây là con số khá khiêm tốn, thậm chí chưa thể so sánh được với thành tích bán hàng của riêng Honda City trong cùng kỳ.

Chờ Hyundai Elantra phiên bản giá rẻ

So sánh với tháng 8, doanh số tổng cộng của phân khúc sedan hạng C đã giảm 416 xe, chỉ còn tổng cộng 1.554 xe trong tháng cuối cùng của quý III.

Trong đó Mazda3, Honda Civic và Kia K3 đều bán kém hơn so với tháng trước, chỉ riêng Toyota Corolla Altis là đạt được mức doanh số 403 xe, cao hơn cùng kỳ tháng 8.

Sedan hạng C rớt doanh số Số liệu bán hàng của nhóm sedan hạng C trong ba tháng gần nhất (Số liệu: VAMA) Nhãn Mazda3 Kia K3 Toyota Corolla Altis Honda Civic Hyundai Elantra Doanh số tháng 7 xe 674 491 310 83 7 Doanh số tháng 8

893 590 327 160 0 Doanh số tháng 9

513 522 403 116 0

Đáng chú ý, Hyundai Elantra đã ghi nhận tháng thứ hai liên tiếp trắng doanh số ở thị trường Việt Nam, sau khi chỉ bán được 7 xe trong tháng 7.

Tuy vậy đây cũng là điều khá dễ hiểu khi TC Group đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự ra mắt của Hyundai Elantra thế hệ mới tại thị trường Việt.

Với mức giá cho bốn phiên bản 1.6 AT Tiêu chuẩn, 1.6 AT Đặc biệt, 2.0 AT Cao cấp và N-Line lần lượt là 599 triệu đồng, 669 triệu đồng, 729 triệu đồng và 799 triệu đồng, Elantra thế hệ mới có giá bán dễ tiếp cận hơn so với Honda Civic (730-875 triệu đồng) hay Toyota Corolla Altis (719-868 triệu đồng), và chỉ cao hơn Kia K3 (584-779 triệu đồng).

Phiên bản "giá rẻ" 599 triệu đồng đang nhận được nhiều sự quan tâm, khi nó có mức giá ngang với một mẫu sedan hạng B, nhưng có kích thước và thiết kế của một mẫu xe hạng C, tuy thiếu hụt nhiều trang bị.

Hyundai Elantra thế hệ mới đã sẵn sàng tại thị trường Việt Nam. Ảnh: TC Group.

Các đại lý cho biết Hyundai Elantra thế hệ mới đã về hàng từ đầu tuần này, khách có thể đến cửa hàng để xem xe trực tiếp và lái thử.

Ngoài ra, các đại lý cũng đã bắt đầu giao xe Hyundai Elantra thế hệ mới đến tay khách hàng tùy theo phiên bản và màu sắc đã đặt cọc trước đó.

“Có xe là đại lý giao ngay, không cần phải chi thêm tiền mua phụ kiện gì hết. Ở đại lý này đã có vài người đến nhận xe luôn rồi”, một tư vấn bán hàng xác nhận.

Phân khúc sedan hạng C hứa hẹn sẽ có nhiều biến động với sự xuất hiện của Elantra mới. Phiên bản Elantra tiêu chuẩn chắc chắn sẽ gây sức ép lên các đối thủ ở phân khúc sedan hạng B, hứa hẹn những cuộc cạnh tranh thú vị trong giai đoạn cuối năm.