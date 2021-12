Sedan tầm 1,5 tỷ đồng, chọn Toyota Camry 2.5HV hay Mercedes C 180 AMG?

Phiên bản cao cấp nhất của Toyota Camry 2022 rộng rãi và nhỉnh hơn về thông số vận hành, còn model Mercedes-Benz C-Class tiêu chuẩn có thiết kế thể thao và nội thất sang trọng.

Trong vài năm qua, Toyota Camry đôi khi vẫn được đặt lên bàn cân cùng với Mercedes-Benz C-Class tại Việt Nam dù 2 cái tên này không ở cùng phân khúc và có giá bán chênh lệch khoảng vài trăm triệu đồng.

Đó là vì mẫu xe Nhật Bản là dòng sedan hạng D phổ biến tại Việt Nam nhờ sự thoải mái và tiện nghi, còn C-Class là dòng xe sang dễ tiếp cận với ngoại hình bắt mắt và thương hiệu nổi tiếng.

Ở đời xe 2022, Toyota Camry nay đã có giá bán tiệm cận với dòng sedan Đức khi phiên bản cao cấp nhất 2.5HV có giá từ 1,441 tỷ đồng , trong khi model Mercedes C 180 AMG có giá niêm yết 1,499 tỷ đồng . Vậy giữa 2 mẫu xe này có những điểm gì hơn kém nhau?

Toyota Camry lịch lãm, Mercedes C-Class trẻ trung

Các model Toyota Camry mới không có nhiều thay đổi về mặt thiết kế, vẫn là phong cách nghiêm nghị như phiên bản 2019 ra mắt cách đây gần 3 năm, phù hợp với các khách hàng trung niên và có phần trầm tính.

Toyota Camry 2022 chỉ có một vài chi tiết mới để tăng tính nhận diện và nét hiện đại, bao gồm cản trước được tinh chỉnh thiết kế đôi chút và viền crôm 2 bên, mâm xe đa chấu sơn 2 màu (bản Q và HV) hay cản sau nay đơn giản hơn với tạo hình một ống xả, thay vì kiểu ống xả kép ở đời xe trước.

Trong khi đó, model C 180 AMG được thương hiệu ngôi sao 3 cánh tối đa tính năng động, cá tính bằng gói trang bị AMG Line, hướng đến nhóm khách hàng trẻ tuổi, thích kiểu sedan thể thao.

Những điểm nhấn nổi bật trên bản tiêu chuẩn của C-Class có thể kể đến lưới tản nhiệt kiểu đồ họa tinh thể kim cương với logo Mercedes cỡ lớn, cản trước thiết kế có hốc hút gió, la-zăng AMG tạo hình ngôi sao 5 cánh, ống xả kép viền crôm hình thoi…

Loạt trang bị ngoại thất tương đồng giữa Camry 2.5HV và C 180 AMG gồm có hệ thống đèn chiếu sáng LED, mâm xe 18 inch, gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ LED…

So sánh về kích thước, nhờ việc thuộc nhóm sedan cỡ D nên Toyota Camry nhỉnh hơn C-Class về kích thước tổng thể với mức chênh lệch khoảng 200 mm, trong khi đó chiều rộng và chiều cao là tương đương.

Toyota Camry rộng rãi và nhiều tiện nghi, cabin Mercedes C-Class sang trọng

Về chiều dài cơ sở, mẫu sedan Đức có thông số tốt hơn nhưng chủ yếu đến từ thiết kế kỹ thuật nhằm tối ưu khả năng vận hành, khác với đối thủ Nhật Bản vốn chú trọng vào sự thoải mái của khoang lái.

Điều này giúp Toyota Camry có được ưu thế lớn về không gian và tiện ích dành cho hành khách ngồi sau, đặc biệt là ở vị trí ông chủ với khả năng chỉnh ghế phụ phía trước tiến/lùi thông qua nút bấm điện.

Ngoài ra, hàng ghế thứ 2 của Camry 2.5HV có cụm điều khiển ở bệ tựa tay cho phép thay đổi độ ngả lưng, chỉnh điều hòa, tăng giảm âm thanh hay đóng/mở rèm che nắng điện.

Ngược lại, trải nghiệm sử dụng trên Mercedes C 180 AMG được tập trung cho hàng ghế trước nói chung và người lái nói riêng. Cabin cho cảm giác sang trọng với chất liệu bọc da và các chất liệu trang trí sơn nhũ bạc. Không gian ghế ngồi ở mức tốt nhưng không quá thoải mái như Camry.

Ghế ngồi phía trước, vô-lăng 3 chấu và bảng đồng hồ thiết kế hơi hướm thể thao, trong khi hệ thống thông tin giải trí có cụm điều khiển cảm ứng ở trung tâm hỗ trợ việc thao tác sử dụng thuận hiện hơn.

Đổi lại, Toyota Camry 2.5HV có vài ưu thế về mặt trang bị khi so sánh với Mercedes C 180 AMG như điều hòa tự động 3 vùng (so với 2 vùng), màn hình cảm ứng 9 inch (so với 7 inch), sạc điện thoại không dây, ghế lái nhớ 2 vị trí, cửa sổ trời, hiển thị vận tốc trên kính lái…

Còn lại, những tính năng tiện nghi cùng xuất hiện trên 2 mẫu xe có thể kể đến kết nối Apple CarPlay/Android Auto, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, ghế trước chỉnh điện, chìa khóa thông minh, nút bấm khởi động…

Toyota Camry 2.5HV vận hành tiết kiệm, Mercedes C 180 AMG linh hoạt và thể thao

Trên phiên bản cao cấp nhất, Toyota trang bị cho Camry máy xăng I4 2.5L được hiệu chỉnh cho công suất 176 mã lực kết hợp với động cơ điện có thể sản sinh 88 kW, tương đương 118 mã lực.

Hệ truyền động hybrid này cùng hộp số vô cấp giúp mẫu sedan Nhật Bản có được khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm, phù hợp hơn cả với nhu cầu di chuyển nhẹ nhàng trong đô thị hoặc đi đường trường ưu tiên sự thoải mái.

Trong khi đó, dù chỉ sử dụng động cơ 1.5L tăng áp nhưng Mercedes C 180 AMG vẫn có phong cách vận hành năng động và nhiều hứng khởi cho người lái khi phản hồi của chân ga và tay lái được tinh chỉnh nhạy, linh hoạt.

Mẫu xe Đức còn ghi điểm với những ai thích cầm lái với cấu hình gồm lẫy chuyển số, hộp số tự động 9 cấp, hệ dẫn động cầu sau, 5 tùy chọn chế độ lái (so với 3 của Camry) và cả hệ thống treo thể thao, cho khả năng xử lý nhanh nhạy và chính xác.

Về tính năng an toàn, Camry 2.5HV nhỉnh hơn khi có gói trang bị TSS với các chức năng hỗ trợ lái gồm cảnh báo va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn hay đèn pha thích ứng.

Ngoài ra mẫu xe Nhật Bản còn có cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và camera 360 độ. Mercedes C 180 AMG nhỉnh hơn khi trang bị lốp run-flat, chức năng cảnh báo mất tập trung.

Kết luận

Tựu trung, Toyota Camry 2022 là mẫu sedan hạng D nổi bật về mặt tiện nghi và công nghệ vận hành, đi cùng đó là ưu điểm không gian sử dụng và khả năng tiết kiệm ở bản hybrid. Dù vậy, mức giá hơn 1,4 tỷ đồng ít nhiều sẽ khiến Camry 2.5HV trở nên kén khách hơn các model khác.

Về phía Mercedes C-Class, phiên bản tiêu chuẩn vẫn là một lựa chọn sáng giá cho những ai lần đầu mua xe sang với thiết kế thể thao, nội thất cao cấp và khả năng vận hành linh hoạt.

Bù đắp cho danh sách trang bị hạn chế là mức giá hấp dẫn dành cho một mẫu sedan mang logo ngôi sao 3 cánh, ngoài ra Mercedes C 180 AMG còn đang được giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước, một lợi thế đáng chú ý khi đặt cạnh Toyota Camry nhập khẩu từ Thái Lan.

Bên cạnh đó, người dùng cũng sẽ cần cân nhắc về chi phí sử dụng khi Toyota Camry là mẫu xe được tiếng “lành tính”, bền bỉ và tiết kiệm. Tuy nhiên, khoản tiền bảo dưỡng của phiên bản hybrid về lâu dài có thể sẽ cao hơn các model máy xăng khi phần pin và động cơ điện bị hao mòn.

Với Mercedes C-Class, dòng sedan này thực tế có chi phí sử dụng không quá chênh lệch so với những dòng xe phổ thông khi các mốc chăm sóc, bảo dưỡng định kỳ là dài hơn. Dù vậy, giá thành thay thế, sửa chữa phụ tùng nói chung của Mercedes-Benz là đắt hơn đáng kể so với những hãng xe phổ thông.