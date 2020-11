YouTube muốn quên đi năm 2020

YouTube sẽ không phát hành Rewind 2020, video tổng kết những sự kiện, xu hướng nổi bật trong năm.

Trong thông báo ngày 13/11, YouTube cho biết 2020 là "một năm khác biệt", không phù hợp để thực hiện Rewind như truyền thống. Cuối thông điệp, YouTube gửi lời cảm ơn đến các YouTuber vì đã tạo những nội dung truyền cảm hứng tích cực cho mọi người trong bối cảnh khó khăn giữa đại dịch Covid-19.

Xuất hiện lần đầu từ năm 2010, Rewind là video tổng hợp những xu hướng, khoảnh khắc nổi bật của năm trên YouTube và Internet. Dù vậy, YouTube Rewind những năm gần đây luôn tạo ra tranh cãi.

YouTube Rewind sẽ không phát hành trong năm 2020. Ảnh: Android Headlines.

YouTube Rewind 2019 hiện có hơn 9,2 triệu lượt dislike, gần gấp 3 lần so với lượt like là 3,4 triệu. Ý kiến nhận xét nội dung video chỉ đơn thuần điểm lại những điều nổi bật của các YouTuber nổi tiếng như video được like nhiều nhất, video sáng tạo nhất, video có lượt xem nhiều nhất.

Bên dưới video Rewind 2019, nhiều bình luận cho rằng YouTube nhạt nhẽo và không có tính sáng tạo.

“Có vẻ YouTube đang chọn và cắt ngẫu nhiên một số video sau đó gọi nó là Rewind”, “Tôi thực sự rất buồn. Tôi mong chờ video này nhưng nó không như mong đợi. Tôi nhớ video Rewind của các năm trước khi các YouTuber xuất hiện trong một video được đầu tư. Năm nay video chỉ toàn cắt lại của các YouTuber”, người dùng nhận xét về YouTube Rewind 2019.

Trước đó, YouTube Rewind 2018 đã trở thành video có nhiều dislike nhất trên YouTube với nội dung bị cho là nhạt nhẽo, thiếu vắng các nhân vật nổi tiếng.

YouTube Rewind 2018 là video có nhiều lượt dislike nhất trên YouTube. Ảnh: YouTube.

Bên dưới video, nhiều bình luận cho rằng YouTube chỉ tập trung những thứ tích cực mà che giấu đi mặt tối khi 2018 là năm chứng kiến nhiều bê bối của YouTube. Hiện YouTube Rewind 2018 có đến 18 triệu lượt dislike, gấp 6 lần so với con số 2,9 triệu lượt like.

2020 là năm đầy biến động với nhiều sự kiện, trong đó gồm đại dịch bùng phát gây ảnh hường đến toàn thế giới, khiến cuộc sống nhiều người đảo lộn. Điều đó giúp YouTube có sự gia tăng về mức độ sử dụng khi dịch bệnh khiến mọi người phải ở nhà.

Hồi cuối tháng 3, YouTube cho biết những video tập trung vào hoạt động cá nhân có lượt xem tăng mạnh bên cạnh các video phát trực tiếp.

Hiện YouTube chưa cho biết Rewind có trở lại vào năm 2021 hay không.