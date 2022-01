Việt Nam sẽ điều chỉnh tiêu chí đánh giá cấp độ dịch theo tỷ lệ người mắc Covid-19 thuộc diện nguy cơ cao diễn biến nặng.

Thông tin tại Hội nghị triển khai công tác y tế năm 2022, Bộ Y tế cho biết, đến ngày 19/1, Việt Nam ghi nhận 2.078.087 ca nhiễm, đứng thứ 28/224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đến nay, cả nước đã có 1.786.371 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh và 36.114 ca tử vong (chiếm tỷ lệ 1,7% so với tổng số ca nhiễm).

Số ca tử vong đã giảm từ 300-350 ca/ngày thời kỳ đỉnh dịch xuống còn trên 200 ca/ngày; chủ yếu là những người mắc bệnh nền, người già, trong đó trên 70% là người chưa tiêm vaccine. Số ca bệnh nặng giảm sâu (giảm đến 2/3) so với thời kỳ đỉnh dịch tháng 8, 9/2021.

Một quán ăn chuẩn bị mở cửa tại Hà Nội sau khi hết lệnh giãn cách. Ảnh: Thạch Thảo.

Về tốc độ và tỷ lệ bao phủ tiêm chủng, Việt Nam là một trong 6 nước có tỷ lệ bao phủ vaccine lớn trên thế giới, sớm hơn 6 tháng so với mục tiêu trên 70% dân số được tiêm đủ liều cơ bản do WHO khuyến cáo.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết mục tiêu được ưu tiên hàng đầu trong năm 2022 là tiếp tục tập trung cao nhất cho việc phòng, chống dịch Covid-19.

Một trong những giải pháp chủ yếu của Bộ Y tế là tiếp tục triển khai các kịch bản phòng, chống dịch Covid-19 theo 4 cấp độ. Đáng chú ý, khi tỷ lệ bao phủ vaccine cao, Bộ Y tế sẽ điều chỉnh các tiêu chính đánh giá cấp độ dịch từ kiểm soát tỷ lệ ca mắc mới trong cộng đồng sang kiểm soát tỷ lệ người mắc Covid-19 được phân loại nguy cơ cao và rất cao.

Khi xuất hiện biến chủng mới nguy hiểm hơn, Bộ Y tế yêu cầu phát hiện kịp thời thay đổi về dịch tễ học, độc lực của virus, sau đó thiết lập mạng lưới các phòng xét nghiệm ở Việt Nam có khả năng phát hiện biến chủng mới.

Việt Nam cũng sẽ điều chỉnh các biện pháp y tế và hành chính phù hợp, qua đó theo dõi hiệu quả của các biện pháp can thiệp với biến chủng mới.