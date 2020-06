Sau vụ George Floyd, sách về phân biệt sắc tộc bán chạy tại Anh và Mỹ

Doanh số bán sách chống phân biệt chủng tộc tăng mạnh ở Mỹ và Anh sau khi người đàn ông da màu George Floyd bị cảnh sát da trắng ghì cổ đến chết.

Sau hơn một tuần diễn ra biểu tình ở Mỹ và một số nước khác về vụ việc của George Floyd, các cuốn sách về đề tài phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa da trắng tối thượng của nhiều tác giả như Reni Eddo-Lodge, Ijeoma Oluo và Layla F Saad đang bán chạy tại Anh.

Từ khi xuất bản, tác phẩm này cũng đã dấy lên một cuộc tranh luận tại Anh về vấn đề sắc tộc. Ảnh: Amazon.



Cuốn Why I’m No Longer Talking to White People about Race của tác giả Eddo-Lodge đang là một trong những cuốn sách bán chạy nhất trên trang thương mại điện tử Amazon ở Anh và hiện được thông báo là tạm thời hết hàng. Tác phẩm này, viết về mối quan hệ sắc tộc tại Anh trong thời kỳ hiện đại, được xuất bản lần đầu tiên vào năm 2017 và đã giành được rất nhiều giải thưởng sách quốc gia Anh.

Hai cuốn sách khác cũng đang hết hàng tại Anh là cuốn Me and White Supremacy: How to Recognise Your Privilege, Combat Racism and Change the World của tác giả Layla F Saad và cuốn Natives: Race and Class in the Ruins of Empire của Akaka, lần lượt ở vị trí thứ 5 và thứ 7 trong bảng xếp hạng bán chạy của trang Amazon Anh.

Ở Mỹ, cuốn White Fragility: Why It’s So Hard for White People to Talk About Racism của Robin DiAngelo đang đứng đầu bảng xếp hạng sách ăn khách của trang Amazon.com. Cuốn sách này cũng đang hết hàng, cùng với nhiều tác phẩm khác như So You Want to Talk About Race của Oluo, How to Be an Antiracist của Ibraham X Kendi hay cuốn sách ảnh We’re Different, We’re the Same - tất cả đều nằm trong top 10 Amazon.

Tác phẩm được ra mắt năm 2018. Ảnh: Amazon.



Tác giả Kendi chia sẻ điều này trên Twitter hôm thứ ba: “Chuyện này không xảy ra mỗi ngày. Nó diễn ra vào thời điểm chúng ta đang nhận những tin xấu về sinh mạng của người da đen …. Các cuốn sách bán chạy nhất số 1 và 2 hiện nay cũng là hai cuốn sách thách thức sự phân biệt chủng tộc".

Còn tác giả Oluo đã tweet: “Tôi rất vui khi mọi người đọc sách của tôi. Nhưng nếu bạn đọc cuốn sách của tôi và nghĩ ‘ồ, bây giờ tôi hiểu được sự phân biệt chủng tộc!’ thì bạn còn rất nhiều cuốn sách nữa để đọc. Cuốn sách của tôi chỉ là một lời giới thiệu. Nó là một công cụ giúp bạn có thể thảo luận về các vấn đề phân biệt chủng tộc tại nơi làm việc, thị trấn bạn ở hay trường học của bạn”.

Oluo cũng khuyên những người theo dõi cô trên mạng xã hội tìm đọc “những cuốn sách cách mạng” từ các tác giả như Assata Shakur, Angela Davis, Audre Lorde, Octavia Butler và James Baldwin. Oluo bày tỏ: “Nếu chúng ta muốn chấm dứt chủ nghĩa da trắng tối thượng của người da trắng thì sẽ cần làm nhiều hơn là nói và cần thấu hiểu lẫn nhau hơn nữa. Chúng ta cần hiểu được rằng trong hàng trăm năm, người da đen đã ghi chép và phân tích hệ thống phân biệt này và không có một cuốn sách nào nắm bắt được tất cả. Bạn cần dành thời gian cho vấn đề này và cả sự tôn trọng của bạn”.