Sau Quang Hải, CLB CAHN đàm phán chiêu mộ thêm 3 ngôi sao

Nguyễn Quang Hải không phải ngôi sao duy nhất mà CLB Công An Hà Nội muốn chiêu mộ giữa mùa giải.

CLB Công An Hà Nội tích cực cải tổ lực lượng. Ảnh minh họa: Pau.

Theo nguồn tin của VTC News, CLB Công An Hà Nội đã đạt được thoả thuận với tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Hợp đồng có thể được kí kết sau đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam. Ngoài ra, đội bóng ngành công an nhiều khả năng sẽ tiếp tục thực hiện những bản hợp đồng "bom tấn" khác trên thị trường chuyển nhượng.

CLB Công An Hà Nội đang đàm phán với một trung vệ và hai tiền vệ, trong đó có một ngoại binh và hai người còn lại đều là các tuyển thủ quốc gia, có trình độ được đánh giá thuộc hàng đầu V.League. Nếu sớm thoả thuận được mức giá và các điều khoản phù hợp với tình hình thực tế, cả 3 ngôi sao này lập tức có thể chuyển đến đội bóng ngành công an trước khi bước vào giai đoạn hai của mùa giải.

Xét về mặt chuyên môn, tính toán chuyển nhượng của CLB Công An Hà Nội là hợp lý. Sở hữu thêm các tiền vệ trung tâm có khả năng sáng tạo rất cần thiết với đội bóng ngành Công an. Những ngôi sao sáng nhất của CLB Công An Hà Nội lúc này đều chơi ở hai hành lang như Đoàn Văn Hậu, Vũ Văn Thanh, Hồ Tấn Tài, Tô Văn Vũ, Lê Văn Đô.

Trong tay HLV Flavio Cruz, có vài cầu thủ chơi tốt ở khu trung tuyến như Sầm Ngọc Đức, Nguyễn Trọng Long, Huỳnh Tấn Tài nhưng họ chỉ làm được ở mức tròn vai. Nhà cầm quân người Brazil thường xuyên phải đưa Vũ Văn Thanh vào chơi như một tiền vệ trung tâm để tăng tính sáng tạo cho tuyến giữa.

Nếu sớm hoàn tất các bản hợp đồng mới, CLB Công An Hà Nội sẽ trở thành ứng viên sáng giá nhất cho cuộc đua vô địch V.League 2023. Hai đối thủ chính của CLB Công An Hà Nội là Hà Nội FC và Thanh Hoá đều gặp khó khăn ở thời điểm hiện tại.

Đội bóng xứ Thanh sở hữu các ngoại binh đẳng cấp, lối chơi đường nét cũng như tinh thần thi đấu ấn tượng. Tuy nhiên, HLV Velizar Popov chỉ có một lực lượng ở mức khá và bản thân ông cũng không sở hữu nhiều cái tên đủ chất lượng trên băng ghế dự bị.

Trong khi đó, Hà Nội FC đang trải qua rất nhiều khó khăn về mặt lực lượng ở mùa giải năm nay. Việc Văn Quyết bị cấm thi đấu 8 trận ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi và thành tích của đội bóng Thủ đô. Khi đối thủ gặp vấn đề, nếu chơi đúng sức, CLB Công An Hà Nội đủ khả năng vô địch V.League 2023.

