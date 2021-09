Sáu nguyên tắc và 5 yêu cầu để Đà Nẵng thích ứng an toàn với dịch

Cơ quan có thẩm quyền ở Đà Nẵng sẽ cấp cho mỗi người dân một mã QR để sử dụng khi tham gia các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội.

Ngày 28/9, UBND TP Đà Nẵng ban hành Chỉ thị 08 về thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn.

Nội dung quan trọng của chỉ thị này là chính quyền Đà Nẵng cho người dân, doanh nghiệp tham gia 8 nhóm lĩnh vực được mở cửa từ 0h ngày 30/9.

Bà Ngô Thị Kim Yến, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết thành phố ban hành chỉ thị vì dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát.

Trong 24 giờ qua, Đà Nẵng ghi nhận 2 ca mắc Covid-19, là các F1 đã cách ly trước đó. Đà Nẵng có 49/56 phường, xã không phát sinh ca mắc Covid-19 trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và không có khu phong tỏa.

Thực hiện nghiêm 6 nguyên tắc

Lãnh đạo Đà Nẵng tiếp tục quán triệt quan điểm phường, xã, tổ dân phố là “pháo đài”; người dân là trung tâm, chủ thể quyết định thành công trong phòng, chống dịch.

Trong đó, các cơ quan, đơn vị, người dân và doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện có hiệu quả 6 nguyên tắc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19 của Thủ tướng.

Người dân Đà Nẵng được tắm biển từ 0h ngày 30/8. Ảnh: Đoàn Nguyên.

6 nguyên tắc, gồm: Y tế là trụ cột, trung tâm; kinh tế là cơ sở, là nền tảng; dữ liệu khoa học, công nghệ là then chốt; ổn định chính trị - xã hội là trọng yếu và thường xuyên; vaccine, thuốc chữa bệnh và ý thức người dân là điều kiện tiên quyết; an toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn.

Trên cơ sở các chỉ số và yêu cầu đánh giá theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch, TP Đà Nẵng sẽ đánh giá và xác định chính xác 4 cấp độ dịch với quy mô cấp phường, xã hoặc nhỏ hơn.

Cụ thể, cấp 1: Nguy cơ thấp - bình thường mới. Cấp 2: Nguy cơ trung bình. Cấp 3: Nguy cơ cao. Cấp 4: Nguy cơ rất cao.

Chính quyền yêu cầu các sở, ngành và địa phương áp dụng biện pháp thích ứng với từng cấp độ theo quy định.

5 yêu cầu để kiểm soát dịch

Bám sát 6 yêu cầu của Thủ tướng, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các tập thể, cá nhân tiếp tục duy trì thực hiện 5 yêu cầu bảo đảm điều kiện kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn.

Cụ thể, Sở Y tế bảo đảm duy trì thường xuyên kế hoạch xét nghiệm SARS-CoV-2 để tầm soát, sàng lọc Covid-19.

Đà Nẵng đặt mục tiêu tất cả người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một mũi vaccine. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Các sở, ngành và địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc khoanh vùng, truy vết, cách ly, xét nghiệm, dập tắt ngay các điểm dịch phát sinh, nhất là ở những địa điểm có nguy cơ cao, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở y tế, nơi làm việc, chợ, cảng cá, trung tâm thương mại, khu chung cư, kiệt, hẻm…

Ngành y tế bảo đảm năng lực quản lý, thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 từ cơ sở, giảm thiểu tối đa số ca tử vong.

Chính quyền Đà Nẵng đặt mục tiêu tất cả người dân từ 18 trở lên được tiêm ít nhất một mũi vaccine trong năm 2021.

Lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân, doanh nghiệp trong phòng, chống dịch.

Mỗi người dân sẽ có một mã QR để lưu thông

Ngoài việc thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế, từ 0h ngày 30/9, mỗi người dân Đà Nẵng có một mã QR để tham gia các hoạt động trong đời sống kinh tế, xã hội.

Thời gian tới địa phương sẽ từng bước mở lại các hoạt động xã hội để khôi phục và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, lưu thông hàng hóa, tổ chức dạy và học với những biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo quy định.

Mỗi người dân sẽ có một mã QR để lưu thông. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải xây dựng phương án thích ứng an toàn, linh hoạt phòng, chống dịch trong từng lĩnh vực hoạt động; sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh dịch bệnh theo phương án đề ra.

TP Đà Nẵng triệt để ứng dụng dữ liệu và công nghệ số đồng bộ trong phòng, chống dịch trên toàn địa bàn thành phố, phục vụ thuận lợi cho các hoạt động đi lại, vận tải, làm việc và sản xuất an toàn…

Nhận định tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, chính quyền Đà Nẵng sẽ tiếp tục kiện toàn, tăng cường hiệu quả hoạt động của các tổ Covid-19 cộng đồng.

Cơ quan chức năng sẽ quản lý chặt chẽ việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch từ khu dân cư, tổ dân phố đến hộ gia đình. Lực lượng chức năng địa phương nắm chắc thông tin của từng người dân thuộc các hộ gia đình có đến/ở/về từ các địa phương có dịch.

Chính quyền Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành và địa phương nâng cao hiệu quả hoạt động của các chốt kiểm soát dịch tại cửa ngõ ra vào thành phố; tuyệt đối không để nguồn lây bệnh xâm nhập vào địa phương.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương nếu để xảy ra vi phạm do chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống Covid-19 sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.