Sau ly hôn, Goo Hye Sun trở lại làm phim

Theo tin từ Sports Kyunghan, Goo Hye Sun sẽ đóng vai trò biên kịch kiêm đạo diễn phim "Dark Yellow". Tiền sản xuất tác phẩm sẽ được kêu gọi gây quỹ thông qua nền tảng Wadiz.

Ngày 18/5, Sports Kyunghan đưa tin Goo Hye Sun sẽ trở lại giới giải trí bằng tác phẩm điện ảnh Dark Yellow. Bộ phim do cô làm biên kịch, đạo diễn và tự đảm nhận thêm một vai diễn trong phim.

Công ty quản lý của nữ diễn viên là MIMI Entertainment cũng xác nhận thông tin. Ngoài ra, công ty cho biết Goo Hye Sun sẽ kêu gọi gây quỹ qua Wadiz - một nền tảng huy động vốn trong phạm vi nội địa Hàn Quốc.

Thời gian để gây quỹ sản xuất Dark Yellow sẽ kéo dài một tháng, từ ngày 31/5-30/6. Một số tài khoản đã đặt chỗ giành phần quyên góp từ ngày 17, theo tin của The Fact.

Goo Hye Sun tuyên bố trở lại showbiz với vai trò đạo diễn phim điện ảnh.

Theo Newsis, những người quyên góp, hỗ trợ vốn để sản xuất phim sẽ nhận được những món quà nhỏ, video hậu trường và vé mời tham dự buổi ra mắt phim.

Sau khi thông tin được đăng tải rộng rãi trên các trang báo, Goo Hye Sun đăng tải bài viết trên trang cá nhân và nói về quá trình sản xuất tác phẩm sắp tới.

"Tôi đã hoàn thành công việc casting và ngày hôm qua, nên tôi thông báo để các bạn biết và vui lòng chờ đợi thêm một chút. Tôi sẽ sản xuất ra một tác phẩm ý nghĩa để mọi người thấu hiểu phụ nữ hơn một chút", nữ diễn viên 37 tuổi viết.

Dark Yellow mô tả cuộc sống của một người phụ nữ làm việc ở cửa hàng hoa, cô cảm thấy lo lắng, sợ hãi khi có một người đàn ông cố gắng xâm nhập vào không gian riêng tư và cuộc sống của mình.

Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Goo Hye Sun sau 5 năm vắng bóng, kể từ sau khi bỏ dở tác phẩm You Are Too Much vì bị bệnh. Dark Yellow cũng là tác phẩm mới nhất cô đóng vai trò đạo diễn, kể từ sau phim ngắn Mystery Pink (2018) với sự tham gia của Seo Hyun Jin.