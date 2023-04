Sáu bước để dạy trẻ biết xin lỗi

Chuyên gia cho hay một đứa trẻ nếu không được dạy dỗ đúng cách, chúng sẽ không biết nói xin lỗi khi trưởng thành.

Cũng theo các chuyên gia, việc dạy trẻ xin lỗi chính là cách giúp chúng trưởng thành. Ảnh: iStock.

Trong cuốn Sorry, Sorry, Sorry: The Case For Good Apologies (tạm dịch: Những lời xin lỗi tốt), 2 tác giả kiêm nhà báo Marjorie Ingall và Susan McCarthy đã đưa ra các cách giúp phụ huynh dạy con nói xin lỗi từ nhỏ.

Một lý do khiến người lớn rất khó nói xin lỗi là do họ không được giáo dục tốt khi còn bé. Do vậy, bà Ingall cho rằng để một đứa trẻ biết xin lỗi khi trưởng thành, chúng phải chứng kiến người khác nói xin lỗi ​​và học cách xin lỗi từ nhỏ.

Điều quan trọng cần nhớ về việc nói lời xin lỗi là cần phải chịu trách nhiệm. Theo đó, để nói xin lỗi, trẻ cần đảm bảo 6 bước sau:

Nói lời "xin lỗi".

Nói về những gì trẻ đã làm.

Nõi về cảm giác có lỗi khi làm việc này.

Giải thích nếu cần, nhưng đừng bào chữa.

Cam kết sẽ không để xảy ra sự việc như vậy.

Đề nghị bồi thường.

Ngoài ra còn có một nửa bước mà Ingall gọi là"lắng nghe". Trong bước này, các phụ huynh phải dạy con biết lắng nghe nếu người khác có phản hồi.

Đối với các phụ huynh, dù trẻ mắc lỗi có thể gây ra hậu quả, họ cũng cần đánh giá cao lời xin lỗi của con, do đó, hãy ghi nhận sự cố gắng của con mình, đừng khiến đứa trẻ ấn tượng việc xin lỗi cũng đồng nghĩa với sự trừng phạt.