Sau bão số 5, người dân miền Trung lo lũ quét

Bão số 5 và áp thấp nhiệt đới đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Trung. Hàng trăm ngôi nhà hư hại, nhiều hecta hoa màu bị ngập úng, giao thông chia cắt.

Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5 (Conson) đang tan dần, nhưng nhiễu động vẫn gây mưa từ Bắc vào Nam, có nơi mưa tới 150 mm trong một đợt.

Cơ quan khí tượng dự báo ngày 13/9, khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50 mm. Riêng đêm 14/9, các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Hơn 8.000 người dân ở vùng nguy hiểm

Trao đổi với Zing sáng 13/9, ông Trần Văn Sương, Phó chủ tịch UBND huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, cho hay bão số 5 kèm theo mưa lớn kéo dài khiến cho nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã bị sạt lở nặng.

Theo ông Sương, hai ngày qua, địa phương đã sơ tán 68 hộ dân với 257 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm để tránh bão và áp thấp nhiệt đới.

"Mưa lớn khiến hơn 1.300 m3 đất, đá tràn xuống vùi lấp tuyến đường ở khu vực thôn 1, xã Trà Thủy, gây chia cắt gần 150 hộ dân. Huyện đang huy động các phương tiện cơ giới để giải tỏa đất, đá sạt lở để sớm thông tuyến đường về thôn 1, thôn 4, xã Trà Thủy", ông Sương nói.

Nhiều điểm sạt lở trên tuyến đường Trường Sơn Đông, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Minh Hoàng.

Còn một lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết ảnh hưởng bão số 5, tuyến đường Trường Sơn Đông, quốc lộ 24 nối Quảng Ngãi với các tỉnh ở Tây Nguyên xuất hiện nhiều điểm sạt lở. "Các địa phương đang rà soát, kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở cao và sẵn sàng sơ tán hơn 2.101 hộ dân với khoảng 8.000 nhân khẩu đến nơi an toàn”, vị lãnh đạo thông tin.

Đến sáng 13/9, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi đã thống kê được 43 ngôi nhà, 5 trường học bị tốc mái, 8 tàu thuyền bị chìm, lồng bè nuôi trồng thủy sản bị trôi dạt, hơn 2.000 ha lúa, hoa màu bị ngập úng hư hại...

Tại Thừa Thiên - Huế, thượng tá Nguyễn Nam Sinh, Trưởng công an huyện Nam Đông, cho biết cơ quan chức năng đã liên lạc được với 37 người dân địa phương lạc trong rừng nhiều ngày qua.

Trưởng công an huyện Nam Đông cho biết 37 người này vẫn an toàn và đang tạm trú ở các lán trại, sức khỏe ổn định.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão số 5 và áp thấp nhiệt đới, mưa lớn khiến nhiều vùng thấp trũng trong tỉnh Thừa Thiên - Huế ngập sâu, gây chia cắt giao thông.

Lực lượng chức năng giúp dân lợp lại mái nhà ở huyện Phong Điền. Ảnh: T.H.

Trong đó, tại huyện Phong Điền, mưa lớn khiến tuyến tỉnh lộ 11B qua xã Phong Xuân ngập sâu gần 1 m. Nhiều xã như Phong Hòa, Phong Bình cũng bị ngập sâu do mưa lớn. Mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm tốc mái 29 ngôi nhà ở huyện Phong Điền và huyện Quảng Điền.

Cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, cho biết lốc xoáy khiến 50 nhà dân ở xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, bị tốc mái, gần 300 ha lúa bị ngập úng.

Ngành giao thông Quảng Trị đang tập trung lực lượng để khắc phục sự cố điểm sạt lở tại cầu tràn vào thôn Tri và thôn Cuối, xã Hướng Lập, nơi hơn 40 hộ dân đang bị cô lập. Ngoài ra, mưa lớn khiến nhiều đoạn 2 bờ sông Thạch Hãn, Ái Tử, Vĩnh Định bị sạt lở nhiều km.

Tại Quảng Nam, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh này cho biết bão số 5 làm 2 nhà dân hư hại, nhiều tuyến đường bị chia cắt do sạt lở, hơn 3.100 ha lúa bị thiệt hại. Riêng huyện Núi Thành có 2 ghe máy bị sóng đánh chìm.

Miền Trung và Tây Nguyên đã có điện trở lại

Cùng ngày, Tổng công ty Điện lực miền Trung cho biết đến 7h sáng nay, các đơn vị liên quan đã khắc phục sự cố, cấp điện trở lại cho gần 410.000 khách hàng.

Ngành điện khắc phục sự cố mất điện do ảnh hưởng của bão số 5. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Theo Tổng công ty Điện lực miền Trung, hiện khách hàng ở 7 địa phương như Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đắk Lắk, Gia Lai và Kon Tum đã được cấp điện trở lại. Hiện, còn khoảng 600 khách hàng bị mất điện do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và bão số 5.

Riêng lưới điện Quảng Ngãi bị thiệt hại nặng nề nhất, đã khiến cho 168.267 khách hàng bị mất điện. Đến nay, lực lượng chức năng đã cấp điện trở lại cho 167.618 khách hàng; còn 649 khách hàng chủ yếu ở vùng trũng dự kiến được cấp điện trở lại sáng nay.