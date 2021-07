Sau 4 năm, Huyền My nói vì sao khóc trong đêm chung kết hoa hậu

Gần 4 năm sau cuộc thi Hoa hậu Hòa Bình 2017, Huyền My chia sẻ lý do bật khóc trên sân khấu.

Trong chia sẻ mới nhất, Á hậu Huyền My lần đầu nhắc lại kỷ niệm đáng nhớ ở Miss Grand International 2017 (Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017).

Theo lời Huyền My, vào thời điểm diễn ra vòng chung kết Miss Grand International 2017, tâm lý của cô không tốt vì lo lắng cho sức khỏe của mẹ. Lúc đó, mẹ cô bị bệnh, phải nằm viện. Tới đêm thi cuối, mẹ Huyền My mới có thể ra Phú Quốc cổ vũ con gái.

Huyền My bật khóc ở Miss Grand International 2017. Ảnh: Việt Hùng.

"Đúng lúc chúng tôi ra sân khấu thì trời mưa to. Ai cũng bị ướt. Tôi đứng trong cánh gà đã khóc vì thương người thân. Đến khi ra diễn, thấy mọi người cổ vũ nhiệt tình quá, mình lại phải dừng chân ở top 10, tôi đã không kìm được cảm xúc. Tôi khóc òa vì sợ làm mọi người thất vọng", Huyền My tâm sự.

Á hậu 26 tuổi nói thêm thời điểm đó, cô chỉ biết nói: "Em xin lỗi".

Chia sẻ với Zing, đại diện của Á hậu cho biết không muốn chia sẻ thêm về sự việc.

Trước khi bước vào vòng chung kết Hoa hậu Hòa Bình 2017, Huyền My được nhiều khán giả yêu mến, đặt nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, sau đêm chung kết, cô bị dư luận phản ứng gay gắt.

Đa số ý kiến cho rằng hành động khóc nức nở khi không lọt top 10, không đến chúc mừng tân hoa hậu của người đẹp Hà thành thể hiện tinh thần ăn thua. Họ nhận định cô tự tin quá để rồi thất vọng.

Hành động bật khóc của Huyền My bị đánh giá mang tinh thần ăn thua. Ảnh: Việt Hùng.



Hai giám khảo của cuộc thi, Hoa hậu Giáng My và nhà thiết kế Sỹ Hoàng, đều bày tỏ sự không hài lòng với cách thể hiện của Huyền My. NTK Sỹ Hoàng còn gay gắt cho rằng hành động của Huyền My mang tinh thần ăn thua, đáng xấu hổ.

Nói về việc không chúc mừng tân hoa hậu, Huyền My sau đó lý giải: “Tôi muốn chúc mừng người đẹp Peru Maria Jose Lara ngay trên sân khấu nhưng do đông thí sinh khác cũng chúc mừng nên tôi không thể tiến gần được. Tôi đã đến phòng bạn ấy trong đêm để chúc mừng. Có thể vì thế nên gây ra sự hiểu nhầm”.

Nguyễn Trần Huyền My (sinh năm 1995) là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014. Hiện tại, người đẹp ít hoạt động giải trí, thỉnh thoảng tham gia các sự kiện cộng đồng.