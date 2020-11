Sạt lở đất ở Quảng Nam, một người mất tích

Nhóm 9 người dân đi bộ trên quốc lộ 40B qua huyện Bắc Trà My, Quảng Nam, thì núi sạt lở khiến 3 người bị thương, một người mất tích.

Khoảnh khắc núi sạt lở làm 1 người mất tích Ba người bị thương và 1 nạn nhân mất tích khi ngọn núi ở huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam sạt lở xuống đường.

Trao đổi với Zing chiều 11/11, ông Thái Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, Quảng Nam, cho biết trên địa bàn xã Trà Tân xảy ra vụ sạt lở đất.

Khoảng 14h30 cùng ngày, nhóm người đi bộ trên đường quốc lộ 40B, đoạn gần thủy điện Sông Tranh 2, thì bị núi sạt lở, vùi lấp.

"Có 5 người chạy thoát, 3 người bị thương đang được điều trị ở Bệnh viện Bắc Trà My. Còn một người bị vùi lấp nên chúng tôi đang tổ chức tìm kiếm", ông Vũ nói.

Hình ảnh người dân tìm kiếm nạn nhân ở vụ lở núi tại xã Trà Tân. Ảnh: H.T.

Trước đó, khoảng 9h30 sáng 10/11, quả đồi bị sạt lở khiến ngôi nhà bà Nguyễn Thị Nga (43 tuổi, ở xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đổ sập. Lực lượng chức năng tìm được thi thể bà Nga sau hơn 1 giờ tìm kiếm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam, trong 24 giờ qua tại địa phương này có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 1h ngày 10 đến 1h ngày 11/11 ở các địa phương phía bắc phổ biến 50-90 mm, khu vực phía nam phổ biến 120-160 mm, có nơi hơn 250 mm, như Trà My (huyện Bắc Trà My) 254 mm, Xuân Bình (huyện Núi Thành) 285 mm.

Dự báo từ hôm nay đến 12/11, các địa phương có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 300 mm.

Nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ tại các đô thị và ngập lụt ở các vùng trũng thấp khu vực hạ lưu các sông như huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Thăng Bình, Núi Thành, TP Tam Kỳ và Hội An.