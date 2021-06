SARS-CoV-2 có thể tồn tại trên quần áo bao lâu?

Tùy từng loại chất liệu, thời gian lưu trữ virus trên các bề mặt cũng khác nhau và gây ra nguy cơ lây nhiễm.

TP.HCM đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15+, sau khi ra ngoài mua sắm những đồ dùng thiết yếu, tôi có cần thay quần áo ngay để tránh lây nhiễm SARS-CoV-2 hay không? Thời gian virus lưu trữ trên trang phục của tôi là bao lâu?

Phương Thảo - TP.HCM.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Trên mỗi loại vật liệu, virus sẽ có thời gian tồn lưu ở đó khác nhau. Một số chất liệu tiêu biểu là:

- Giấy: 3 giờ

- Gỗ và quần áo: 2 ngày

- Thủy tinh và tiền: 4 ngày

- Thép, inox, nhựa: 7 ngày

Do đó, quần áo sau khi trở về nhà nên được thay ra và giặt sạch luôn, tránh mặc lại, tạo cơ hội cho virus xâm nhập vào cơ thể.

Ngoài ra, SARS-CoV-2 cũng rất nhạy cảm với nhiệt độ cao. Qua một số nghiên cứu, virus này bất hoạt sau 5 phút ở 70 độ C và 30 phút ở 56 độ C. Ngược lại, ở nhiệt độ 4 độ C, các nhà nghiên cứu thấy rằng sau 14 ngày, virus gần như sống nguyên, giảm tải lượng không đáng kể.

Trên thực tế, một số nhân viên y tế đã ứng dụng lý thuyết này bằng cách đưa toàn bộ vật dụng muốn khử khuẩn ra sân bê tông để phơi nắng với nhiệt độ cao.