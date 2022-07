Sắp phục hồi điều tra tin tố giác loạn luân liên quan Tịnh thất Bồng Lai

Hai nội dung tố giác liên quan Tịnh thất Bồng Lai sắp được cơ quan tố tụng tỉnh Long An phục hồi điều tra là loạn luân và lừa đảo.

Chiều 26/7, lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho biết đơn vị chuẩn bị phục hồi điều tra 2 nội dung tố giác tội phạm từng bị tạm đình chỉ liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và loạn luân.

“Trước đây, chúng tôi tiếp nhận 3 nội dung tố giác nhưng điều tra để truy tố, xét xử trước vụ lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Hai nội dung còn lại đã tạm đình chỉ điều tra khá lâu, nay chuẩn bị phục hồi điều tra”, lãnh đạo Công an Long An nói với Zing.

Ông Lê Tùng Vân. Ảnh: Quỳnh Danh.

Năm 2020-2021, Công an tỉnh Long An và Công an huyện Đức Hòa nhận được nhiều đơn thư tố cáo một số cá nhân tại Tịnh thất Bồng Lai.

Đầu năm 2022, Công an huyện Đức Hòa khởi tố vụ án, khởi tố ông Lê Tùng Vân (90 tuổi) và một số người khác về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Công an tỉnh Long An sau đó tiếp nhận hồ sơ từ Công an huyện Đức Hòa để điều tra theo thẩm quyền. Đầu tháng 6, VKSND tỉnh Long An truy tố ông Lê Tùng Vân và 5 đồng phạm Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (30 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) và Cao Thị Cúc (62 tuổi) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ngày 21/7, TAND huyện Đức Hòa phạt Lê Tùng Vân 5 năm tù, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương cùng mức án 4 năm tù. Lê Thanh Nhị Nguyên lĩnh 3 năm 6 tháng tù, Cao Thị Cúc 3 năm tù.

Hiện, Công an tỉnh Long An đang truy nã Lê Thu Vân (ngụ phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Theo cơ quan điều tra, bà Vân có vai trò giúp sức tích cực và trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội với nhóm của Lê Tùng Vân.