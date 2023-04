Sắp có Đại học Hồng Châu tại Hải Dương

Theo đề án, Đại học Hồng Châu được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đại học Hải Dương và Cao đẳng Hải Dương.

Ngày 5/4, UBND tỉnh Hải Dương có tờ trình đề nghị Bộ GD&ĐT xem xét, cho phép đổi tên cơ sở giáo dục đại học sau sáp nhập thành Đại học Hồng Châu, tiếp tục tuyển sinh và đào tạo trình độ cao đẳng sư phạm, ngành giáo dục mầm non.

Đồng thời đề nghị Bộ GD&ĐT thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Sáp nhập trường Cao đẳng Hải Dương và Đại học Hải Dương thành Đại học Hồng Châu”.

Trước đó, ngày 4/4, thường trực tỉnh ủy đã có Thông báo số 995-TB/TU sáp nhập trường Cao đẳng Hải Dương và Đại học Hải Dương thành Đại học Hồng Châu. Được biết, Hồng Châu là địa danh gắn với lịch sử xây dựng và phát triển của tỉnh Hải Dương.

Theo kế hoạch, sau khi sáp nhập, Đại học Hồng Châu sẽ trở thành cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm phát triển các ngành sư phạm, kinh tế, khoa học, kỹ thuật thuộc lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp. Phấn đấu 5-10 năm sau sáp nhập, trường sẽ là cơ sở giáo dục trọng điểm, có uy tín, chất lượng, đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Được biết, Đại học Hải Dương thành lập từ năm 2011 trên cơ sở trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương. Trường có 8 phòng, 5 khoa, 8 trung tâm. Từ năm 2019 đến 2021, trường đào tạo được 2.785 học viên.

Trong quá trình hoạt động, trường còn gặp nhiều khó khăn, chưa phát huy được vị thế để trở thành trung tâm đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ… cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh và khu vực.

Trong khi đó, Cao đẳng Hải Dương được thành lập năm 1960, có 5 phòng, 11 khoa, một trung tâm và các trường thực hành gồm: Trường Mầm non thực hành Hoa Sen, trường Tiểu học Chu Văn An, trường THCS Chu Văn An, trường THPT Chu Văn An.

Sau khi sáp nhập, Đại học Hồng Châu sẽ có 8 phòng chức năng, 11 khoa, 2 trung tâm và giữ nguyên các trường thực hành của trường Cao đẳng Hải Dương.