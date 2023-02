Sập bẫy từ thủ đoạn lừa đảo mới 'hủy thẻ tín dụng'

Một công dân ở Quảng Ngãi đã làm theo hướng dẫn hủy thẻ tín dụng từ người tự xưng là nhân viên công ty tài chính, bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 60 triệu đồng.

Thủ đoạn lừa đảo mới "hủy thẻ tín dụng". Ảnh minh họa.

Sáng 11/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, thông tin về trường hợp một công dân đã làm theo hướng dẫn hủy thẻ tín dụng (Mcredit) từ người tự xưng là nhân viên công ty tài chính, rồi bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 60 triệu đồng trong tài khoản tín dụng.

Theo đơn trình báo, ngày 3/2, chị D. ở thị trấn Mộ Đức (huyện Mộ Đớc) được người đàn ông gọi điện đến giới thiệu là nhân viên Công ty tài chính Mcredit thông báo chị có đăng ký tài khoản tín dụng ở công ty, nhưng không sử dụng và tư vấn, hướng dẫn chị D. nên hủy thẻ để khỏi tốn phí hàng tháng.

“Vào tháng 12/2022, tôi có đăng ký thẻ tín dụng của công ty tài chính Mcredit với hạn mức 60 triệu đồng để phục vụ việc mua sắm online, nhưng đến nay tôi vẫn chưa sử dụng. Nghe nam nhân viên kia thông báo nếu không hủy thẻ, thì hàng tháng sẽ bị trừ 350.000 đồng tiền phí, nên tôi đã làm theo hướng dẫn hủy thẻ”, chị D. cho biết thêm.

Theo hướng dẫn của người này, chị D. đã soạn cú pháp “MC MOINTERNET [SỐ CCCD] [SỐ ID THẺ TÍN DỤNG]” gửi 8136. Đồng thời, yêu cầu chị 6 lần cung cấp mã OTP gửi đến điện thoại để xác thực đề nghị hủy thẻ. Thực tế, đây là các mã OTP chuyển tiền thanh toán đơn hàng trên mạng do nghi phạm thực hiện nhằm chiếm đoạt tiền của chị.

Chị D. cho biết thấy tài khoản tín dụng liên tiếp bị trừ tiền 6 lần với tổng số tiền 59.532.000 đồng, chị đã chủ động liên hệ lại với người này để hỏi về lý do trừ tiền, thì được trả lời là “hệ thống sẽ hoàn lại sau 24h”. Nghi ngờ bị lừa đảo, chị D. đã gọi điện trực tiếp đến tổng đài chính thức của Công ty tài chính Mcredit để hỏi về vấn đề này, thì mới biết là mình đã bị lừa.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Mộ Đức phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp điều tra.