Sập bẫy từ các cuộc gọi lừa đảo

Nhiều phụ nữ đang cần tiền vốn làm ăn và kinh doanh, đã sập bẫy lừa của các đối tượng.

Thời gian gần đây, Công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) nhận được nhiều đơn thư trình báo của người dân về việc bị các đối tượng gọi điện thoại, đóng giả làm nhân viên ngân hàng để chào mời cho vay vốn với nhiều ưu đãi hấp dẫn; sau đó yêu cầu chụp ảnh căn cước công dân (CCCD) để làm hồ sơ vay vốn.

Trước những lời dụ dỗ ngon ngọt, vay vốn không tín chấp, được giải ngân nhanh, nhiều người tin tưởng làm theo và bị lừa lấy hết tiền trong tài khoản ngân hàng.

Điển hình, chị Lê T. T. (trú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế) làm nghề kinh doanh buôn bán tại phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà. Chị T. cho biết do đang cần gấp 40 triệu đồng để trả tiền mua hàng hóa nên khi nhận được điện thoại của nhân viên tự xưng cán bộ ngân hàng, đang cho vay vốn qua kênh online với thủ tục đơn giản, không thế chấp nên chị làm theo hướng dẫn của đối tượng này. Chị đã chụp ảnh CCCD, sổ hộ khẩu chuyển cho đối tượng để làm hồ sơ qua online vay vốn 40 triệu đồng.

Lại Thị Ngọc Trang (người thứ 2 từ trái sang) và các đối tượng trong đường dây lừa đảo qua mạng Internet.

"Ban đầu cứ tưởng sẽ sớm được vay vốn, nhưng những ngày sau, người tự xưng là cán bộ ngân hàng này lại thông báo tôi phải đóng khoản phí mở tài khoản, phí nâng khoản tín dụng… Vì tin tưởng, nhẹ dạ nên tôi đã nhiều lần chuyển cho các đối tượng 43 triệu đồng, trong khi 40 triệu đồng vay vốn tôi chưa nhận được một đồng nào. Sau đó, tôi mới hay là mình mắc bẫy lừa và đã làm đơn trình báo cơ quan công an", chị T. trình bày.

Thượng tá Nguyễn Việt Phương, Trưởng Công an thị xã Hương Trà, cho hay từ đơn thư trình báo của người dân, công an thị xã đã vào cuộc và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế làm rõ đường dây lừa đảo qua mạng Internet do Lại Thị Ngọc Trang (SN 1991, trú tại phường Bình Thuận, quận 7, TP.HCM) cầm đầu.

Để thực hiện các phi vụ gọi điện lừa đảo, Trang mở công ty tư nhân và thuê Nguyễn Văn Trường (SN 2002, trú quận 7, TP.HCM) cùng một số đối tượng khác mua thông tin khách hàng, gồm họ tên, địa chỉ cư trú, số điện thoại liên lạc, nghề nghiệp và phân công người gọi điện thoại, đóng giả nhân viên ngân hàng để mời mọc, đưa ra các gói vay vốn tín dụng không thế chấp. Từ đó buộc người vay làm theo hướng dẫn để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của người vay.

Với thủ đoạn tinh vi này, cơ quan công an xác định hàng nghìn người dân khắp cả nước, trong đó có chị T. và nhiều người ở tỉnh Thừa Thiên - Huế sập bẫy lừa của các đối tượng với tổng số tiền hàng tỷ đồng. Hiện Công an thị xã Hương Trà đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lại Thị Ngọc Trang và Nguyễn Văn Trường về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng trong đường dây lừa đảo này.

Tương tự, sau khi nghe cuộc gọi từ các số điện thoại có đầu số 081, 089, 070… với những người tự xưng là nhân viên ngân hàng và cán bộ Viện Kiểm sát, bà N.T.P. (SN 1964, trú ở TP Huế) bị các đối tượng này thông báo có liên quan đến vụ án mua bán ma túy số lượng lớn và rửa tiền. Các đối tượng yêu cầu bà P. cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để xác minh, nếu không phối hợp làm theo thì các đối tượng sẽ có lệnh bắt giữ.

Lo sợ nên bà P. đã cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản tại các ngân hàng và nhiều lần ra ngân hàng để rút tiền tiết kiệm, chuyển vào tài khoản các đối tượng. Tổng số tiền bà P. đã chuyển vào 3 tài khoản do các đối tượng cung cấp là hơn 1,3 tỷ đồng . Liên quan vụ án này, Công an TP Huế đang phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngoài các trường hợp trên, theo đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, rất nhiều người ở tỉnh Thừa Thiên - Huế sập bẫy lừa đảo qua mạng Internet với thủ đoạn tinh vi.

Thông qua các trang mạng xã hội và thực hiện trao đổi, mua bán thông tin cá nhân, khách hàng, các đối tượng đã lấy những thông tin này để gọi điện tự xưng là cán bộ công an, ngân hàng, Viện Kiểm sát, hoặc các cơ quan thực thi pháp luật của Nhà nước để thực hiện hành vi lừa đảo. Bên cạnh đó, do ngày càng có nhiều người dân thực hiện các giao dịch trực tuyến thông qua các app, tài khoản online, ví điện tử nên các đối tượng tìm cách đánh cắp thông tin cá nhân, mật mã giao dịch… để chiếm đoạt tài sản trong tài khoản của người dân.

Trước tình hình trên, cơ quan công an đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên truyền về thủ đoạn lừa đảo qua mạng Internet đến người dân. Khi nhận được các cuộc gọi điện thoại từ số máy lạ, hoặc các đường link liên hệ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng… người dân tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của các đối tượng mà sớm trình báo đến cơ quan công an để được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.