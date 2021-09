Sao thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ

Trong show thực tế gia đình Keeping Up with the Kardashians, Kourtney Kardashian thừa nhận cô phẫu thuật nâng ngực từ năm 22 tuổi. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Showbiz Spy, nữ diễn viên thừa nhận cô hối hận về quyết định này. "Trước đây tôi rất dễ thương. Tôi đang xem xét để loại bỏ túi ngực", Kardashian nói. Ảnh: Getty, Mega.