Sao nữ 'Tây du ký' bị điều tra

Đào Hồng bị Cục quản lý và giám sát thị trường điều tra vì đầu tư vào công ty đa cấp của vợ chồng Trương Đình, nhận lãi hàng chục triệu USD trong ba năm.

Ngày 22/4, trang 163 đưa tin Cục quản lý và giám sát thị trường thành phố Thạch Gia Trang xác nhận nữ diễn viên Đào Hồng đang bị điều tra vì hành vi tham gia vào đường dây kinh doanh đa cấp của vợ chồng Trương Đình - Lâm Thoại Dương.

Đào Hồng đã được trả lãi 420 triệu NDT ( 65,4 triệu USD ) trong 5 năm (từ 2016-2020). Trong số đó, có 260 triệu NDT (hơn 40 triệu USD ) là tiền lời trong 3 năm (2018-2020) mà công ty Darwin kinh doanh theo hình thức bán hàng đa cấp. Hiện Đào Hồng đã rút khỏi công ty nhưng vẫn không thể tránh khỏi những liên quan.

Đào Hồng và các nghệ sĩ khác bị điều tra khi đầu tư vào công ty kinh doanh đa cấp của Trương Đình.

Ngoài Đào Hồng, một số nghệ sĩ khác là Uông Đông Thành, Trần Tiểu Xuân, Minh Đạo, Hồ Hải Tuyền, Thần Diệc Nho, Vương Lâm, Lý Tương đầu tư vào công ty Darwin cũng sẽ bị điều tra.

Phóng viên trang 163 đã truy vấn một nền tảng về thông tin doanh nghiệp, trong đó kê khai Đào Hồng từng là giám đốc của công ty TNHH Darwin chi nhánh Thượng Hải. Nữ diễn viên nắm giữ 1,93% cổ phần trực tiếp, là cổ đông đứng thứ 7.

Ngoài ra, thông qua hoạt động đầu tư của một công ty may mặc có tên Nhất Đào Nhiên, Đào Hồng nắm giữ thêm 4,7% cổ phần khác của Darwin Thượng Hải, là cổ đông đứng thứ 5.

Công ty may mặc Nhất Đào Nhiên còn đầu tư vào 3 công ty khác, trong chuỗi hoạt động kinh doanh của vợ chồng Trương Đình - Lâm Thoại Dương. Cục cảnh sát thành phố Thạch Gia Trang xác nhận với vai trò là bạn thân lâu năm của Trương Đình, Đào Hồng có quan hệ mật thiết, can thiệp và nhiều hoạt động kinh doanh của công ty do Trương Đình thành lập.

Theo 163, hiện tại Đào Hồng liên quan đến 16 công ty, có doanh nghiệp do cô thành lập và công ty nữ diễn viên đầu tư. Sau khi vợ chồng Trương Đình bị buộc tội kinh doanh đa cấp, Đào Hồng đang rút khỏi các đơn vị liên quan để tránh rủi ro.

Luật sư Lâm Tiểu Minh, thuộc công ty luật Thành Đô Nhất Thượng cho biết: "Nếu Đào Hồng bị xác định tham gia vào các hoạt động kinh doanh trái pháp luật, cô phải chịu trách nhiệm hình sự. Số tiền lãi cô nhận được có thể bị cưỡng chế nộp lại. Nếu có chứng cứ chứng minh số tiền lời hợp pháp, nhà đầu tư không phải trả lại tiền".

Tuy nhiên, việc Đào Hồng thường xuyên tham gia vào các buổi họp công ty cùng vợ chồng Trương Đình - Lâm Thoại Dương được truyền thông đưa tin nhiều lần. Công chúng cho rằng nữ diễn viên biết rõ mô hình kinh doanh của công ty không hợp pháp nhưng vì lợi nhuận khổng lồ nên đã tiếp tay lừa đảo hàng triệu người.

Đào Hồng sinh năm 1972, là nữ diễn viên kỳ cựu tại Trung Quốc. Cô là vợ đạo diễn, nhà sản xuất Từ Tranh. Đào Hồng tham gia các phim như Tây du ký: Chàng trư si tình (2000), Tiểu hoan hỉ, Ỷ thiên đồ long ký (2003)...

Trước đó, ngày 9/4, Cục Quản lý và giám sát thị trường Hồ Bắc kết luận vợ chồng nữ diễn viên có hành vi làm ăn lừa đảo, thu lợi nhuận bất hợp pháp. Cuối năm 2021, cả hai nghệ sĩ bị cơ quan chức năng phong tỏa khối tài sản 600 triệu NDT ( 94 triệu USD ).