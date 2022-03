Sao nữ đồng tính lập kỷ lục tại Oscar 2022

Trước khi lập kỷ lục sao nữ da màu công khai đồng tính đầu tiên giành tượng vàng Oscar hạng mục diễn xuất, Ariana DeBose là cái tên nổi bật trên sân khấu nhạc kịch Broadway.

Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký như Judi Dench (Belfast), Kirsten Dunst của The Power of Dog, Jessie Buckley (The Lost Daughter) và Aunjanue Ellis của King Richard, nữ diễn viên Ariana DeBose giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại lễ trao giải Oscar diễn ra ngày 27/3.

Sau khi nhận giải, ngôi sao 31 tuổi chính thức là nữ diễn viên da màu đồng tính công khai đầu tiên trong lịch sử đoạt tượng vàng Oscar hạng mục diễn xuất. Theo Daily Mail, chiến thắng này không quá bất ngờ khi trước đó cô giành hàng loạt giải thưởng như Quả cầu Vàng, BAFTA, SAG... với vai diễn Anita trong West Side Story.

Ariana DeBose xuất hiện nổi bật tại thảm đỏ Oscar 2022. Ảnh: Getty.

Bài phát biểu truyền cảm hứng

Trên sân khấu lễ trao giải, nữ diễn viên gây ấn tượng với thiết kế đỏ rực đến từ thương hiệu Valentino. Ngôi sao da màu mang trang sức kim cương để nhận giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp.

Về chiến thắng của mình, DeBose nói tượng vàng của cô đại diện cho ước mơ và sự bình đẳng. "Ngay cả khi bạn mệt mỏi trong thế giới mình đang sống, ước mơ sẽ thành hiện thực bất cứ lúc nào. Giống tôi đang đối mặt với sự thật đáng mừng này", nữ diễn viên nói.

Sao phim West Side Story đồng thời gửi lời cảm ơn đến những người thầy, đồng nghiệp giúp đỡ cô trong quá trình quay phim, bao gồm đạo diễn Steven Spielberg biên kịch Tony Kushner, nhà sản xuất Kristie Macosko Krieger.

Ngôi sao da màu cũng gửi lời tri ân đến Rita Moreno - nữ diễn viên đảm nhận vai Anita trong phiên bản West Side Story năm 1961. "Nguồn cảm hứng thiêng liêng của con là Rita Moreno. Con rất biết ơn vì cô là Anita mở đường cho con và nhiều diễn viên khác đóng lại vai này. Con yêu cô rất nhiều", nữ diễn viên nói thêm.

Ariana DeBose và bạn gái tại buổi tiệc hậu Oscar. Ảnh: Vanity Fair.

Sau khi tri ân người giúp cô có được tượng vàng, DeBose cảm ơn gia đình, sau đó dùng tiếng nói để truyền cảm hứng cho cộng đồng LGBTQ+: "Chúng ta ở đây để ăn mừng. Đừng để ý đến bất kỳ ai thắc mắc về giới tính của bạn. Tôi chỉ muốn nói một điều là sẽ có nơi thực sự dành cho chúng ta".

Sau khi giành tượng vàng, nữ diễn viên hộ tống bạn gái là Sue Makkoo đến dự buổi tiệc hậu Oscar do tạp chí Vanity Fair tổ chức. Họ tạo dáng tình tứ, thể hiện tình cảm trước ống kính phóng viên.

Theo Daily Mail, bạn gái của DeBose - Sue Makkoo là nhà thiết kế nổi tiếng. Ngoài ra, cô còn công tác tại trường âm nhạc Manhattan, New York, Mỹ tại khoa Sân khấu âm nhạc. Makkoo còn thiết kế trang phục cho những vở kịch nổi tiếng trên sân khấu nhạc kịch Broadway.

Ariana DeBose công khai là người đồng tính từ năm 2015. Trong một cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên nói cô thường xuyên bị phán xét, chỉ trích về cách ăn mặc. Song, DeBose phớt lờ khi họ thắc mắc tại sao cô ăn mặc giống đàn ông.

"Tôi không quan tâm điều đó. Tôi cũng chẳng cần để ý đến nguyên tắc ăn mặc. Bản thân tôi quan trọng hơn những gì họ nói về tôi", nữ diễn viên nói.

Không để rào cản giới tính cản trở sự nghiệp

Glamour đưa tin DeBose và bạn gái yêu nhau được 4 năm. Khi công khai yêu Sue Makkoo, sao phim West Side Story nói cô không ngại điều đó cản trở sự nghiệp của mình.

"Những người da màu, nhất là người đồng tính như tôi đã quen với chuyện khan hiếm công việc tại Hollywood. Thật ra thì rất dễ để có công việc nhưng rất khó để học cách nâng cao giá trị bản thân. Tôi có quyền quyết định mình là ai. Mọi người đều có quyền là chính mình", cô nói thêm.

Sự nghiệp của Ariana DeBose tại Hollywood bắt đầu sau khi cô xuất hiện trong chương trình So You Think You Can Dance và lọt vào top 20.

DeBose có bước chuyển mình khi tham gia vở nhạc kịch mang tính biểu tượng Hamilton của Lin-Manuel Miranda. Những năm sau đó, cô xuất hiện trong hàng loạt vở nhạc kịch trên sân khấu Broadway. Những tác phẩm cô từng đóng là Seaside, A Smartphone's Guide to Etiquette and Prom, phim truyền hình Schmigadoon.

Ariana có xuất phát điểm là vũ công, thành công trên sân khấu nhạc kịch trước khi lấn sân sang điện ảnh. Ảnh: People, InStyle.

Cuối năm 2017, DeBose có vai diễn đột phá Disco Donna trong vở nhạc kịch Summer: The Donna Summer Musical. Cô sau đó được đề cử giải Tony hạng mục Nữ diễn viên nhạc kịch xuất sắc năm 2018.

Từ lĩnh vực sân khấu, cô lấn sân sang điện ảnh và ghi dấu ấn nhờ diễn xuất ấn tượng. Vai diễn Anita trong bộ phim làm lại West Side Story của đạo diễn Steven Spielberg đã chứng minh năng lực diễn xuất của ngôi sao da màu.

Trong cuộc phỏng vấn của People, bạn diễn Moreno dành nhiều lời khen ngợi cho DeBose. "DeBose là vũ công mạnh mẽ. Lúc casting, điệu nhảy chuyên nghiệp giúp cô ấy lọt vào mắt xanh của đạo diễn Spielberg. Nhưng chính 'sức hút cá nhân khủng khiếp' mới là thứ giúp DeBose được tin tưởng trao cho vai diễn", Moreno nói.

Sau khi giành tượng vàng Oscar, DeBose có nhiều cơ hội ở Hollywood. Sắp tới, cô xuất hiện trong bộ phim kinh dị khoa học viễn tưởng I.S.S. cùng Chris Messina. Ngoài ra, nữ diễn viên tham gia trong Argylle - tác phẩm có mặt nhiều ngôi sao như Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, John Cena và Samuel L. Jackson...